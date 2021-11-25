IKEA「小巨蛋城市店」搶先帶逛！餐廳插座超多、外帶輕食皆可自助結賬

記者王則絲／台北報導

IKEA最新門市「小巨蛋城市店」將於11月30日正式開張，就位在以前敦北店的原址，是否令人倍感熟悉？開幕前就由《ET FASHION》搶先來替讀者們帶逛，一起來看看跟以前有哪裡不一樣！其中最受矚目的包括獨賣的購物袋、期間限定客製化電繡服務、Mojito冰霜淇淋首賣，以及新增的自助結賬站，另外，IKEA小巨蛋城市店的餐廳設有比其他間門市更多的插座，更方便都市人們來此休憩、為隨身3C用品充電。

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▲IKEA最新門市「小巨蛋城市店」將於11月30日正式開張，不只有獨賣的袋子，還有Mojito口味霜淇淋首賣。（圖／翻攝自官網、記者王則絲攝）

IKEA「小巨蛋城市店」於舊店址回歸，讓不少民眾感到被欺騙了感情，但還是相當令人振奮的消息，「小巨蛋城市店」為台灣首間「城市店」，考量到城市中眾多的北漂、租屋、單身族⋯⋯都與家庭客群有不同的需求，因此城市店不販售大型傢俱，而是以家居、家飾用品為主，賣場面積約933坪，與以往一樣B2為賣場與餐廳、B1則是煥然一新的美食小站、服務區。

▲賣場陳列空間與以往大同小異，不過少了Show room，讓每一區都更寬闊、品項更齊全。（圖／記者王則絲攝）



一進入賣場，會發現此間IKEA小巨蛋店並沒有設置作為擺設示範的Show room，而是利用省下的空間，讓各區域的陳列空間能更開闊，賣場以不同顏色的拱門區分不同區塊，依序會經過廚房餐廳用具、織品區、照明燈飾、地毯、收納⋯⋯與其他門市大同小異，不過走道算寬敞，雖然面積不大，逛起來卻也不擁擠，每一區的商品在顏色、款式上也都特別齊全。

▲賣場內包括瑞典超市、外帶輕食區全都採自助結賬，加速人流移動。（圖／記者王則絲攝）



值得一提的是，IKEA小巨蛋店也新增設置了自助結賬機台，並且不只賣場收銀，瑞典超市、輕食餐點外帶區也都能至機台自助結賬，將能加速人潮流動，對於附近的上班族來說著實十分便利。輕食餐點外帶區的品項，於冷藏櫃中的包裝食品皆是小巨蛋獨家販售，包括肉丸、火腿口味的潛艇堡、鮭魚捲餅、優格杯⋯⋯看起來都頗有質感。

▲外帶輕食區的包裝食物為IKEA小巨蛋店獨家推出。（圖／記者王則絲攝）



受面積限制，IKEA小巨蛋店的餐廳並沒有比之前大，不過因應附近客群，現場的餐桌座位多以兩人桌～四人桌，甚至一人桌為主，且設有比其他間門市餐廳更多的插座，經現場探勘，多數靠牆的位置都有專屬插座，也有設置USB充電孔的座位，不論在此休憩、辦公都超方便。

▲IKEA小巨蛋店的餐廳內插座位置比其他間門市更多。（圖／記者王則絲攝）



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