加滿魚卵的「炒飯」網評新竹最好吃　全台6家推薦，這間媲美鼎泰豐

圖、文／MENU美食誌

看來簡單的炒飯，要做得好吃全憑真功夫！全台6家炒飯推薦，各有各的特色，看你愛哪款！

幸福小館

台中市／東區

位於力行路上的幸福小館，餐點從60元起非常平價，還有很多創意特製的炒飯。必點人氣的霸氣燒肉蛋炒飯，燒肉滿滿排成一圈，中間則鋪上了青蔥和蛋黃，每一片肉片保有厚度與肉汁，喜歡吃肉的人，超推這一道！

▲幸福小館（圖／美食客Mina.eatfat提供）

雙龍炒飯

新北市／板橋區

媲美鼎泰豐炒飯的雙龍炒飯！位在新北環保局旁邊的巷弄裡，用爆香過的蝦油為底，以鹽包入味拌炒，上桌晶瑩飽滿，顆粒分明。

▲雙龍炒飯（圖／美食客吃貨阿珊提供）

米舖粳麵飯

新竹市／東區

被網友評為新竹最好吃的炒飯，必點超人氣的魚卵翡翠炒飯！炒飯粒粒分明，配上每口都有啵啵口感的魚卵，再擠點檸檬更是美味！如果要外帶，建議可以先打電話預訂！

▲米舖粳麵飯（圖／美食客Pei Chen提供）

西濱蛋炒飯

台中市／南區

2013年被網路票選列為全台十大好吃炒飯店家之一！炒飯偏向重口味並且帶一點濕潤感, 還有東泉辣椒醬變身台中口味。除了炒飯、炒麵外，蚵仔煎也是人氣商品之一！

▲西濱蛋炒飯（圖／美食客等著放假呀呀呀呀提供）

周家肉粽

台南市／東區

位於東區榮譽街上的周家肉粽，除了必吃銷魂的蝦仁炒飯外，還有提供鍋燒麵、雞腿飯、海產粥等等。7隻大蝦子鋪滿飯上，只要花80元就能吃得超滿足，從早上9點營業到晚上11點，晚下班也不怕吃不到！

▲周家肉粽（圖／美食客ᴵᴿᴵˢ艾瑞絲|台南•桃園美食提供）

蔚稻食堂

台北市／中山區

隱身在行天宮站巷子裡的超高人氣炒飯！主打的是炒飯，但也有供應其他的定食飯類店家販售的炒飯跟一般的中式炒飯完全不一樣，結合中西日的料理，把炒飯吃出異國風情。

▲蔚稻食堂（圖／美食客Rubereat 汝伯吃貨地圖提供）

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