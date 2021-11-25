熬夜、失眠一臉憔悴！「5個急救妙招」快速恢復好氣色

▲5 個消除倦容的方法。（圖／vecteezy）

文／女子學

昨晚太晚睡了，即使哈欠打不停也得努力從床上迷迷糊糊地爬起來上班上課，照了鏡子發現眼前的自己露出一臉倦容的模樣，實在太糟糕了！

睡眠不足代表身體處於極度疲勞狀態，此時可能出現的倦容是：黑眼圈、眼睛浮腫、眼睛乾澀、紅眼血絲、膚色暗沉、油光、眼周細紋加深…等跡象，不僅看起來氣色糟又顯老，不知不覺地顯露在臉上的疲倦感更可能影響別人對自己的印象，該怎麼及時補救才好呢？

本篇文章將提供 5 個消除倦容的方法，下回又不小心失眠、睡不著時，或許可以試試唷！

1.泡個舒服的熱水澡

▲泡個舒服的熱水澡。（圖／unsplash）

早上起床洗個澡除了可消除疲勞，還令人神清氣爽。若是時間充裕的話，半身浴的效果是最佳的！ 浸泡在 38~40℃ 左右的溫熱水中，數分鐘後血液便會加速循環，在寒冷的冬季還可以達到驅除寒冷的效果。

另外，針後頸部、腋下等淋巴重點部位可沖熱水加強按摩紓壓。不過要注意的點是，若是屬於空腹狀態，馬上洗澡便容易引起低血糖暈眩，建議在用完早餐後的半小時後再洗澡。

2.洗臉與保濕

如果來不及洗澡的話，就要將洗臉和後續保濕的步驟做得確實！

去除整晚堆積在毛孔中的老廢角質，還有因為睡眠不足而造成代謝紊亂而分泌過度的皮脂清潔乾淨，再使用熱毛巾敷一下臉，幫助繃緊的臉部肌肉放鬆並促進臉部血液循環。 最後，塗抹保濕用品滋潤肌膚時，用指腹輕柔地畫圓按壓以幫助滲透吸收，達到穩定膚況的效果。

3.重點護理眼周部位

最容易被人看出倦容的部位就是眼晴！

先用熱毛巾熱敷，或者使用針對眼部的熱敷眼罩產品，快速施予適度溫熱感，改善眼周的血液流動、讓肌肉放鬆以逐漸紓緩疲倦。不過，若是眼睛浮腫的話，則需用冷敷，或是冷藏過的小黃瓜片、茶包、湯匙等都有助於緩解浮腫的雙眼肌肉。

4.用化妝技巧遮蓋

▲用化妝技巧遮蓋。（圖／Pexels＠Min An）

使用彩妝用品遮蓋倦容前，一定要確實做好前項所提到的「洗臉和保濕」，眼睛和嘴唇周圍的滋潤更是重要！

底妝的部分塗上薄薄一層即可，重點在善用遮瑕膏塗在所在意的部位。另外，「眼線筆」也是一個可以掩蓋因疲倦而導致眼晴無神的好用品！秘訣在畫眼線時先從眼晴中後段開始向眼尾拉高一些，再用睫毛夾燙一下，眼神就能顯得神采奕奕。此外，再加點腮紅、修容提亮、口紅等彩妝品都可趕走臉部暗沉增加氣色。

5.及時補充營養

▲及時補充營養。（圖／Pixabay）

熬夜後或是睡眠不足的翌日早晨不只是倦容問題，還會影響到一天的精神與體力。因此，起床喝杯溫白開水或是溫熱的飲品、適度補充維他命 B 群或是攝取富含維生素 B 群的健康食材，例如：燕麥穀類食物等，都能助於身體解除疲劳、恢復活力。

好的睡眠品質對女生的膚況影響相當大，想徹底擺脫恐怖的倦容感，擁有活力與美麗的肌膚，最重要的還是要恢復充足的睡眠質量，保持規律的睡眠作息，這是不論用再多再高級的保膚品都換不來的。所以今晚也要早點休息，安心睡個美容覺喔！

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