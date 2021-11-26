捷運步行5分鐘就到！3間「紓壓SPA」下班想直接奔去

文／女子學 圖／東森自然美、竹 SPA、愛西斯 Aset

年末每到人事行政局公佈明年的行事曆後，同事們總是瞬間掌握所有隔年連假攻略，為的就是要開始呼朋引伴、安排解放社畜的海外旅行，但這兩年海外旅行不消說，國內旅遊也令人小心翼翼，這真的剝奪了許多人放鬆解壓的機會！

但隨著疫情趨緩、五倍券發放，想要暫時喘口氣、鬆一下首先想到的就是各種 SPA 與按摩，這裡立刻為您整理第一波「2021 大安區紓壓 SPA 推薦」，三間 SPA 分別位於捷運忠孝復興站、大安森林公園站及大安站週邊步行 5 分鐘即可到達，對於台北蛋黃區的上班族來說，絕對是下班路上的首選～

1.竹 SPA

若是比起一般的 SPA 課程，妳更享受在岩盤浴上爆汗排毒的暢快感，那麼接下來為您介紹的這間「竹 SPA」就相當適合妳。這裡擁有台北市區少有的寬敞岩盤浴場，並且是以湯之花岩盤浴為出發點，衍生出以傳統漢方自癒療法為基礎的課程，其重點強調穴位、經絡、循環、肌肉四大理療。

位置就在忠孝復興站 4 號出口忠孝 SOGO 旁，一路上到四樓即可到達「竹 SPA」，以「竹」為重點打造自然清新的舒適空間，木質與植綠的色調溫柔交合，把上班疲勞的情緒一掃而空！

編輯悄悄話：岩盤浴過程中透過趴躺、側躺、仰躺有著不同的效果，透過美容師專業的說明與介紹，可以依照個人的感覺與舒適度去做調整。

〈竹 SPA〉 服務據點：台北市大安區忠孝東路四段 15 號 4 樓之 1

2.東森自然美大安新生店

源自知名美容舒壓品牌「NB 東森自然美」，大安新生店位於捷運大安森林公園站 6 號出口周邊，隱身於後方靜謐的巷子裡，環境清幽、交通方便。這裡最特別的是除了一般單人獨立的 SPA 空間，更設計雙人可一同體驗的雙人房，推薦情侶、夫妻或是姊妹們可以一起來紓壓放鬆。

也因此在初次前往的課程諮詢時，除了既有的課程，這裡還能提供更多元的 SPA 舒壓保養課程，不論是單人還是雙人方案通通有～店家也說明，「若一開始需求不夠明確，建議以小組數的課程體驗來找到最適合自己的課程。」而來到這裡最令人安心的不僅是有舒適的環境、親切的美容師及專業的技術，更重要的是沒有讓人反感的強迫推銷，貼心的依照個人的經濟考量來提供最適合的課程組合。

〈東森自然美大安新生店〉服務據點：台北市大安區新生南路一段 165 巷 41-1 號 B1

3.愛西斯 Aset

時間分分鐘珍貴如金，就讓「愛西斯」幫妳把美容、美甲或美睫一起完成！多種保養管理一站式服務，讓忙碌的上班族得以在同一間店便可以達成定期的保養。「愛西斯 Aset」成立至今 13 個年頭，在擁有 30 年經驗的老師帶領下，從專業芳療手技到服務、環境都讓妳感受到貼心呵護。

地點位於大安站 1 號出口後方，明亮的落地窗與庭院造景，美甲的過程就像在咖啡廳有著美麗的景色～走到後方的 SPA 空間彷彿別有洞天，一間間獨立房間保有完整的個人隱私，讓客人可以全然的放鬆享受這難得的紓壓時光。

〈愛西斯 Aset〉服務據點：臺北市大安區信義路3段147巷5弄3號

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