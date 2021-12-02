Henry Jacques打造香氛幸運符　香水盒成貼身物珍藏美好氣息

▲Henry Jacques Clic-Clac香水盒採用鈦合金、碳纖維和黃金等前衛且貴重材質製成。

時尚中心／台北報導

被譽為香水界中的藝術品、法國頂級香氛品牌亨利‧雅克（Henry Jacques），自1975年創立以來，一直走著奢華、低調的路線，讓王室貴族、名流富豪願意等待一瓶最能彰顯品味的香氛。儘管已是香氛界的頂級奢華代名詞，但品牌從未停下探索的腳步，以令人稱奇的革新技術與創造力，開拓法國高級香氛新疆域，推出將固體香水呈現在現代感香水盒中的Clic-Clac，讓此古典美學代表展現無限魅力。

▲Henry Jacques採用貴金屬打造Clic-Clac香水盒。

Henry Jacques全新推出的Clic-Clac固體香水，與Essences（香水油）和Mists（香水噴霧）兩大系列一起成就Henry Jacques香水「創世三部曲」，為了重現古典雅致的塗抹膏狀質地香水的姿態與習慣，品牌面臨兩大挑戰，一是如何完美保持Les Classiques系列50款香水原始香氣的同時，又能打造出一款便於隨身攜帶又時尚的貼身配件？

▲Henry Jacques也選用碳纖維材質打造Clic-Clac香水盒，成為時尚隨身配件。

於是Henry Jacques借鑒了瑞士製錶業專有技術，歷經4年的研發，創作出Clic-Clac固體香膏盒並獲得兩項專利，採用鈦合金、碳纖維和黃金等前衛且貴重材質製成，可貯藏並隨意替換Les Classiques系列全部50款固體香水膠囊，作為隨身物，在社交場合與私密約會都能輕鬆駕馭，也能襯托出使用者的優雅、穩重氣質。

▲Clic-Clac香水盒可貯藏並隨意替換Les Classiques系列全部50款固體香水膠囊。

Henry Jacques首席執行官Anne-Lise Cremona表示：「Clic-Clac的誕生震撼了所有人，令人欣喜若狂，更超乎每一個人的想像。它令我們為之著迷，別人看到時更會為其震驚。Clic-Clac滿足了這個時代和當代人的需求——更彌補了如今市場此品類的空白。」的確， Clic-Clac的獨特設計不僅是隨身必需品，更是一件幸運符，與使用者產生情感連結，將美好記憶與氣息繼續傳承下去。

▲Henry Jacques新加坡精品店的空間優雅奢華，品牌香水瓶、包裝盒乃至精品店皆由品牌藝術總監Christophe Tollemer先生秉持品牌歷史傳統而設計。





▲置於香港精品店中心的是代表著品牌靈魂的香水展示櫃，兩側則陳列“Les Classiques”系列香水。

