赴約前壓力很大乾脆別去！3重點學會切割生活中的「無效社交」

▲人際經營中其實有很多「無效社交」。（圖／Pexels@Vlada Karpovich）

文／女子學

人類是群居的動物，每天我們都會遇見各式各樣的人，包含親近的家人朋友與許多初次見面、擦肩而過的陌生人，但面對每天無數的社交場合，有時難免令人感到心累，不想再花時間交際應酬，只想一個人安靜地待著。

如果你的腦海中也曾掠過這樣的念頭，或許代表該花點時間好好審視自己目前的人際經營中，是否含有過多的「無效社交」！

何謂「無效社交」？

無效社交在 MBA 智庫百科中的定義是：「無法給你的精神、感情、工作、生活帶來任何愉悅感和進步的社交活動。」更白話一點來說，就是這樣的社交非但不會對你的生活產生助益，還可能十分浪費時間和消耗能量，是一筆沒有投資報酬率的交易。以下將分享幾個判斷「無效社交」的方法！

如何判斷是否為無效社交？

1.赴約前是否感到期待？

▲赴約之前覺得負擔很重，那很可能就是無效社交的第一個警訊。（圖／Pexels@Julia Larson）

還記得小時候出發戶外教學前的期待心情嗎？面對喜歡的事物，我們的身心都是很誠實的。如果在赴約之前，一點雀躍的心情都沒有，反而覺得負擔很重、不希望趕快到來的話，那很可能就是無效社交的第一個警訊。

2.參與當下心情是愉悅的嗎？

第二，可以觀察看看自己在參與當下時的心情，是很自在放鬆的？還是戰戰兢兢擔心沒話題聊？不斷猛盯手錶只想著要回家呢？

大家一定也都曾有過「快樂的時光過得特別快」的經驗，如果在這場社交之中，讓人感覺時間過的很慢的話，那這必定不是個愉快舒適的場合。

3. 結束後有沒有鬆了一口氣的感覺？

▲社交活動結束後可以回想期間是否有收穫。（圖／Pexels@Karolina Grabowska）

最後在結束的那刻，可以試著回想這一整天的行程，有沒有鬆了一口氣的感覺？試問自己在這段時間是否有所獲？無論是人脈、經驗、快樂、充實的感覺都可以。雖然做人處事不可能全都是自己喜歡的人事物，但至少在離開之後不要一無所獲，否則為何要大費周章花時間心力社交，不乾脆選擇在家休息呢？

找到最適合自己的社交頻率

當然社交時的感受，也會取決於自己當下的狀態，有時之所以會感到疲憊並不一定代表眼前的一定是無效社交，很可能只是最近事情有點多無暇顧及。因此時刻關照自己的心理，找到最適合自己的社交頻率也是很重要的！

在一個月之初，你可以先審視當月的行程規劃，為自己保留幾天休息的充電日，以「自己」為最大考量再去約定和其他人的約定，如果在答應的當下感到有一絲猶豫時，也別勉強自己一定要給予正面回覆，可以視事情的輕重緩急來安排社交活動，記住重要的人一定會等你，而面對不重要的事物，更大可不必為了顧全大局而累了自己～

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