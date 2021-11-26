聖誕就靠這「7款桌遊」戰個你死我活　手速不夠、腦力不足也不怕

編輯／Beverly

令人期待的聖誕節又要到了，朋友們的聚會除了美食饗宴外，最重要的一定是遊戲環節，還在思考有什麼可以多人一起玩的遊戲嗎，快把以下7款不費腦力的簡單桌遊學起來，聖誕節和朋友來一場你死我活的大廝殺吧。

盜夢都市 遊戲人數：3～10人

《盜夢都市》是根據電影「全面啟動」改編而成的陣營類桌遊，每位玩家都有自己的角色牌，夢主為起始玩家，要成功拖延盜夢者（叛徒）盜取秘密，而盜夢者要成功解鎖4張金庫卡中的「夢主的秘密」。想要成功活到最後，記得張大你雪亮的眼睛，看清楚誰是盜夢者，說不定到最後你會發現盜夢者是你自己呢。

▲想體驗電影「全面啟動」的情節，就玩這款《盜夢都市》。（圖／翻攝自蝦皮）

閃靈快手 遊戲人數：3～8人

《閃靈快手》是一個讓玩家比拚眼力、手速及反應能力的遊戲。將幽靈、酒瓶、老鼠及桶子放在場中央，用魔法帽蓋住任意一物件，並將卡排洗混。翻出卡牌，並抓住正確物件或是念出物件名稱，答案正確的玩家可將卡片拿走，當牌庫耗盡時，遊戲結束，收集最多卡片的玩家獲勝。

黃牌 遊戲人數：3～10人

想必填詞、造句人人都會，那麼《黃牌》絕對是零燒腦的「大人版」填詞遊戲。共有紫卡、黃卡兩種類型的卡片，但千萬別被紫卡上的正常句子給騙了，黃卡才是遊戲的精髓呢。黃卡上的詞彙不只由網路名言、時事用語組成，更有許多讓人傻眼噴飯、臉紅心跳、兒童不宜的精彩詞彙，幾輪玩下來，小心朋友們各個語出驚人，讓人好害羞。

▲千奇百怪的造句讓你笑到翻掉。（圖／翻攝自黃牌臉書粉專）

UNO 遊戲人數：3～10人

《UNO》是一款不分大人、小孩皆適宜的卡牌遊戲，每位玩家發７張牌當作手牌，遊戲開始後，依照前一張牌，打出同顏色或是同數字的牌，手氣很好或是沒有牌可以出的玩家也可以使用功能牌，當你的手牌剩下最後一張時，要記得喊出「UNO」告知大家。平時結怨已深的朋友，快使用各種不同的功能牌，讓對方無法順利喊出「UNO」吧！

阿瓦隆 遊戲人數：5～10人

想和朋友來一場爾虞我詐的試探、推理遊戲，除了《狼人殺》外，聚會絕對必玩《阿瓦隆》。與狼人殺相似，分為 2大陣營，每陣營內都有能力者和普通角色，

但最大的不同的是，《阿瓦隆》過程中玩家不會被殺出局。因此想要贏得最後勝利，除了演技夠好外，還需要神隊友助攻，「梅林」的隊友們，快來把他藏起來！

卡卡頌 遊戲人數：3～5人

在現實生活無法成為大地主沒關係，《卡卡頌》可以輕易讓你成為中世紀城堡最大的地主。卡牌分為草原、道路、城堡及河流，每一張卡牌都要合理拼接才算數，並以版圖大小來計算分數，待所有版圖被抽取完畢後，開始計算最終分數。想要共同占領朋友的領土，或是讓朋友棄城離開，偶爾耍點小心機是沒問題的唷。

矮人礦坑 遊戲人數：3～10人

《矮人礦坑》必須與隊友一起修築道路並團結合作，才能找到寶藏，而藏在人群中的壞矮人會破壞通道，阻止小矮人們找到寶藏。想要得到金礦，並取得最終勝力的小矮人，請努力阻止壞矮人使壞；想從中阻撓的壞矮人，也要記得，不要使壞的太明顯，免得成為小矮人們的標靶唷！

▲小心壞矮人就在身邊使壞唷。（圖／翻攝自博客來）

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