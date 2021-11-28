「米菲兔化妝海綿」呆萌臉讓人融化！跟「史努比」一起混用更療癒

編輯／Emily

Miffy米菲兔去年誕生65周年，可愛模樣到現在依舊圈粉無數，日本美妝品牌粧美堂SHOBIDO就以他為靈感，推出一系列彩妝用品。看化妝海綿變成一顆米菲兔大頭，實在是萌到捨不得用！另外還有米菲兔造型粉餅、唇膏、眼影等等，收齊一整組，化妝過程絕對療癒度破表。

粧美堂的米菲兔彩妝系列品項眾多，其中討論度最高的就是「米菲兔化妝海綿」，將普通上妝用的海綿改成兔子形狀，還挖空做出圓圓眼睛和X型嘴巴，白白軟軟的超級Q萌，讓米菲兔粉絲們看了瞬間融化。

其實在「米菲兔化妝海綿」之前，粧美堂也出過一款「史努比化妝海綿」，同樣用可愛造型擄獲女孩的心，就有網友把兩款買來一起混用，讓化妝過程療癒感滿滿。

▲米菲兔、史努比化妝海綿一起混用超級療癒。（圖／翻攝自twitter@mmaruirui）



除了化妝海綿，其他的米菲兔彩妝品也值得入手，粉餅、護唇膏、口紅、眼影的包裝殼都做成白色米菲兔大頭，化妝鏡、皮革小包也是同款造型，另外還有大的化妝包、棉花棒可以一起使用。

▲粉餅、護唇膏、口紅、眼影的包裝殼都做成米菲兔大頭。（圖／翻攝自prtimes.jp）



喜歡卡通系列彩妝的話，日本Bandai公司最近則推出了《名偵探柯南》彩妝一番賞，豐富的美妝品絕對讓你抽到剁手，品項包括彈藥造型潤唇膏、對應劇中角色的眼影和香膏…，其中最豪華的禮物就是「蝴蝶結變身器造型眼影盤」，以及超大容量化妝包，用來裝這系列美妝品剛剛好。

▲《名偵探柯南》彩妝一番賞獎品物超所值。（圖／翻攝自bpnavi.jp）



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