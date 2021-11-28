寵物用品下殺299元起　健康食碗、衣服、罐頭通通都有

文／C編

現代人視寵物為家人，不管是食衣住行都想給牠們最好的，「Her森森」推出「瘋狂搶購滿額抽好禮」活動，裡面擁有多種寵物用品，包括聖誕樹多功能三合一碗、寵物保暖衣、西沙寵物食品等等，家中的貓貓狗狗全都可以顧得到，給牠們全方位的呵護。

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寵物來了 聖誕樹多功能三合一碗X1入，原價650元、特價299元

擁有著餵食碗、慢食碗、飲水器三種碗器的設計，簡約的麋鹿造型看起來相當可愛，搭配著檸檬黃、玫瑰粉、叢林綠，超級繽紛有活力，在慢食碗的設計上，可以解決寵物不消化的問題，重力儲水可以滿足牠們滿滿的喝水慾望。

（買一送一）QIDINA 法蘭絨軟綿綿可愛保暖寵物衣（4色任選），原價899元、特價410元

可愛小棕熊、浣熊、麋鹿的圖案，看起來可愛又繽紛的顏色，讓寵物也換上好心情，採用法蘭絨毛的材質舒服又好摸，重點是禦寒功能超強，幫助寵物可以在冷冷的天氣裡面，也有暖暖的舒適的感受。

西莎 狗糧大合購餐盒24入、蒸鮮包16入、乾糧1包，原價1440元、特價1212元

澳洲原裝進口的鮮肉，同時擁有乾糧跟濕糧的搭配，不但可以增加適口性，更是可以控制狗狗理想體重，並且達到水分的補充，加強泌尿道健康，同時不添加防腐劑，狗狗吃了也可以更加安心，一次擁有24包大容量，絕對是愛寵人必買單品。

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森鮮天然無穀低敏 全貓雞肉配方 4磅／1.81kg，原價1070元、特價899元

嚴選紐西蘭新鮮食材，天然香草調配、無添加人工香料，60%新鮮肉類、20%蔬果、0%穀物，可以給予貓咪全方位的健康，採用紐西蘭鮭魚成分，有健康的不飽和脂肪酸Omega 3、Omega 6，還有豐富的高蛋白可以補充貓貓的身體營養，打造健康的體質。

另外，還有針對貓咪跟狗狗推出的毛孩時代8合1游離型葉黃素x5盒，原價4000元、特價2805元，幫助貓狗眼睛保健，全都擁有下殺優惠，最低價格299元起，想要搶便宜的主人要買要快。