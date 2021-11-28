fb ig video ETtoday search mobile

寵物用品下殺299元起　健康食碗、衣服、罐頭通通都有

>

文／C編

現代人視寵物為家人，不管是食衣住行都想給牠們最好的，「Her森森」推出「瘋狂搶購滿額抽好禮」活動，裡面擁有多種寵物用品，包括聖誕樹多功能三合一碗、寵物保暖衣、西沙寵物食品等等，家中的貓貓狗狗全都可以顧得到，給牠們全方位的呵護。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲貓咪,狗,寵物,西莎,寵物來了,QIDINA,森鮮,Her森森,。（圖／Her森森）

▲貓咪狗狗單品大回饋，最低下殺299元，點我購買

寵物來了 聖誕樹多功能三合一碗X1入，原價650元、特價299元

擁有著餵食碗、慢食碗、飲水器三種碗器的設計，簡約的麋鹿造型看起來相當可愛，搭配著檸檬黃、玫瑰粉、叢林綠，超級繽紛有活力，在慢食碗的設計上，可以解決寵物不消化的問題，重力儲水可以滿足牠們滿滿的喝水慾望。

（買一送一）QIDINA 法蘭絨軟綿綿可愛保暖寵物衣（4色任選），原價899元、特價410元

可愛小棕熊、浣熊、麋鹿的圖案，看起來可愛又繽紛的顏色，讓寵物也換上好心情，採用法蘭絨毛的材質舒服又好摸，重點是禦寒功能超強，幫助寵物可以在冷冷的天氣裡面，也有暖暖的舒適的感受。

西莎 狗糧大合購餐盒24入、蒸鮮包16入、乾糧1包，原價1440元、特價1212元

澳洲原裝進口的鮮肉，同時擁有乾糧跟濕糧的搭配，不但可以增加適口性，更是可以控制狗狗理想體重，並且達到水分的補充，加強泌尿道健康，同時不添加防腐劑，狗狗吃了也可以更加安心，一次擁有24包大容量，絕對是愛寵人必買單品。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲貓咪,狗,寵物,西莎,寵物來了,QIDINA,森鮮,Her森森,。（圖／Her森森）

▲貓咪狗狗單品大回饋，最低下殺299元，點我購買

森鮮天然無穀低敏 全貓雞肉配方 4磅／1.81kg，原價1070元、特價899元

嚴選紐西蘭新鮮食材，天然香草調配、無添加人工香料，60%新鮮肉類、20%蔬果、0%穀物，可以給予貓咪全方位的健康，採用紐西蘭鮭魚成分，有健康的不飽和脂肪酸Omega 3、Omega 6，還有豐富的高蛋白可以補充貓貓的身體營養，打造健康的體質。

另外，還有針對貓咪跟狗狗推出的毛孩時代8合1游離型葉黃素x5盒，原價4000元、特價2805元，幫助貓狗眼睛保健，全都擁有下殺優惠，最低價格299元起，想要搶便宜的主人要買要快。

關鍵字：

貓咪, , 寵物, 西莎, 寵物來了, QIDINA, 森鮮, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

SEPHORA官網進軍台灣！必買TOP 5單品快趁88折優惠下手 水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心 男人出現以下3種徵兆　表示他開始嫌棄妳了，更嚴重還可能是有小三的開始 走出憂鬱症的3個辦法：少和他人比較、不看重別人想法都是秘訣 擺脫焦慮感的3種辦法：別再刷IG，期望值和能力匹配　心靈才會更富足踏實 金馬・紅毯／網友票選最佳CP！《當男人戀愛時》邱澤、許瑋甯西裝領制霸紅毯 金馬・時尚／賈靜雯穿「男裝禮服」霸氣奪影后　辣露纖腰美腿超吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面