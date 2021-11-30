聖誕節來點不一樣！揪友挑戰最美「花邊結」、植物流動畫超有誠意

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

聖誕節即將到來，挑選聖誕禮物是很多人的煩惱，如果找不到靈感，可以考慮用好玩的「手作體驗」，與親朋好友創造暖心回憶，一起製作出獨一無二的聖誕裝飾，或是送「客製化生活小物」，在聖誕節這個特別日子裡，將專屬心意傳遞給最重要的那些人。

【聖誕DIY材料&體驗】

1.娜泥手作 macrame聖誕樹編織

這款材料包將起源於阿拉伯國家的Macrame花編結技法，結合聖誕樹元素，讓你用繩結編織出垂墜的樹木造型，繽紛的流蘇裝飾讓它更有節日氣息。

2.DIY School 俄羅斯刺繡聖誕襪材料包

聖誕節怎麼能少了聖誕襪，這款材料包教你用俄羅斯刺繡技法，將柔軟的毛線做成可愛的造型掛襪。做法非常簡單，就算沒有刺繡經驗也不怕失敗，成品自己留著或送禮都能感受溫馨氛圍。

3.植感甜事 聖誕帽小樹DIY聖誕樹材料包

聖誕樹是節日必備裝飾，與其買一棵，不如和家人、親友團聚，一起製作專屬的聖誕樹。這款材料包以雪松聖誕樹為基底，搭配松果、肉桂捲和聖誕帽等裝飾，讓你依個人喜好，打造獨一無二的造型。

4.JUNO Candle 肉桂香氛蠟燭體驗

聖誕節與親友團聚，可以一起從事體驗活動，留下美好回憶。JUNO Candle的聖誕限定香氛體驗活動，會帶著你灌製蠟燭、選擇香調、加上裝飾…，讓每個人都能製作出專屬的肉桂香氛蠟燭。

5.藍圖藝術工作室 聖誕6色植物流動畫DIY材料包

這款材料包有設計師特別挑選的聖誕紅、典雅金等六種經典色系顏料，以及採集植物。你可以發揮創意調配顏料，製作出渲染流動線條，最後再以植物為畫作妝點，完成一幅應景又兼具質感的聖誕畫作。

【客製化生活小物】

1.Tiny Daily 真無線藍芽耳機

耳機是現代人生活中不可或缺的科技小物，Tiny Daily的耳機有絕佳音質和精美外型，並提供客製化刻字服務，讓你寫下給親友的祝福。

2.Agape Handmade 天然水晶許願蒲公英粉晶小夜燈

這款夜燈以天然水晶、乾燥花打造出夢幻外型，在黑暗中會散發柔和光芒，帶來安定力量。底部的木製燈座可以客製化雷射雕刻，寫上專屬話語，讓桌燈成為一份獨特的禮物。

3.LUMIROOMI 璃光之間 日光小露台

手工製作的日光小露台，是日光可穿透的玻璃設計，可以放上綠色的多肉植物、花草房或浪漫燭台，吊掛、或是放在角落裡都可以，有6種玻璃造型供客製化挑選。

4.INJOY mall 隨行不鏽鋼保溫瓶

冬天送上不鏽鋼保溫瓶特別暖心，能讓收到的人隨時感受溫暖。INJOY mall的保溫瓶造型清新簡約，磨砂材質讓整體質感大大加分，還能客製化寫上草寫英文字，更增添優雅設計感。

5.Driver 合理雙層保溫手沖壺

Driver手沖壺擁有質感外型，以及符合人體工學設計，搭配細緻的客製化刻字設計，相當適合對於品味生活有所講究的朋友，在年末之際用一杯好咖啡，回味美好瞬間。

6.CASETiFY 客製化手機殼

知名手機殼品牌CASETiFY的款式應有盡有，除了可以選擇充滿聖誕氣氛的花色，也能客製化打造出專屬款式，上面的顏色、文字、排版…都能依喜好配置，再也不怕跟別人撞款。

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