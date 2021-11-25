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2022台北101跨年煙火　可望破300秒「史上最長」

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▲▼2020台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火一向是晚會重頭戲，加上前面倒數節目總長為360秒已延續數年，而今年可能會再「加碼」延長節目秒數，屆時將成為史上最長的101煙火秀，此為資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／台北報導

每年跨年都會登場的台北101大樓煙火，今（11／25）業者宣佈確定施放，而延續數年的300秒加上前60秒倒數的節目長度，也透露「可能會延長」，成為史上最長的101煙火秀，去年未架設的巨型T-Pad螢幕，今年也確定回歸，帶給民眾更多的影音饗宴。

去年因受新冠肺炎疫情之故，新年跨年晚會活動遲遲未定時，台北101已宣布煙火會照常施放，且未採用前3年都有架設的T-Pad螢幕，而是首度運用在高樓的「360度立體輪狀煙火」，綻放出宛如花一般的絢麗圖案，且東西南北每一面均有架設，讓所有角度都能欣賞。

今年台北101垂直整合購物中心、觀景台與大樓推出「新年驚艷101」活動，用「迎向美好未來」為主題，納入人文、藝術、時尚與創意等元素，進行長達3個月的「雙年」慶祝系列，比起去年至少多上1倍的主題活動，希望3個月可達破百萬人潮。

台北101也同步宣布煙火將會延續施放，因環保因素仍沿用16000發煙火規模，並搭配前年使用的T-Pad巨型螢幕呈現更多元的施放風貌，巨型螢幕高達56層樓，規格於之前相同，但會呈現更加清晰的畫質，此外煙火部分，也會推出新型態的煙火增加可看性，也讓4面的民眾都能感受到熱鬧的氣氛。

業者表示，更多煙火細節將在12／14公布，屆時也會公開特殊煙火型態與動畫影片，可以讓民眾好好期待今年的跨年。

關鍵字：

101, 煙火, 跨年, 2022

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