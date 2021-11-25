聖誕交換禮物／不到1000元就能入手的美妝小物　青春露、潔顏霜通通有

記者李薇／台北報導

又到了年末交換禮物的時刻，許多品牌已經紛紛推出厲害、CP值又高的單品，可以趁著現在搶先囤貨，到了年末再拿出來送，絕對可以讓姊妹們驚喜不已，《ET FASHION》就盤點5款1000元左右的美妝單品，適合中預算的小資女入手。

1.Prophecy Morocco鉑翡斯純淨呵護組，售價990元

裡面含有晶鑽仙人掌籽金萃油極緻潔顏皂、晶鑽摩洛哥堅果金萃油極緻潔顏皂、晶鑽金燦薑黃蜂蜜極緻潔顏皂、晶鑽煥采活性炭極緻潔顏皂，非常適合冬天肌膚乾，卻又想要徹底清潔的女性使用，療癒的香氣可以達到良好的紓壓效果。

2.尼爾氏NYR 靜眠舒心療癒聖誕組，售價1000元

靜眠枕頭噴霧揉合純正薰衣草的放鬆紓緩氣息，搭配沉穩古巴香脂與岩蘭草踏實的泥土香，充滿療癒性的精油配方，創造寧靜安穩的夜晚。調和芬芳的粉紅玫瑰花蕾、香甜的西洋椴樹和洋甘菊，均衡微妙花香帶來寧靜時光。

3.Kiehl’s X Marylou Faure 極效潤澤護手霜，售價990元

專門為長期手部處於乾燥狀態，以及平常疏於照顧的雙手所設計的滋潤護手霜。獨特配方質地不油膩，能夠自空氣中吸取保濕因子，形成手套般的全天候保護，並避免水份流失，修護乾燥手紋，同時可修復手部乾癢，給予雙手滿滿呵護。

4.EVE LOM 潔淨霜聖誕吊飾組，售價750元

EVE LOM的全能深層潔淨霜富含芳香精油：埃及洋甘菊、丁香、尤加利、麻草精油、可可脂，卸妝同時享受香氛療癒氣息，搭配100%棉質並採用十字交叉織法的瑪姿林卸妝棉布，有助清除髒汙與溫和代謝老廢角質，不論淡妝或防水型彩妝皆適用，讓肌膚體驗會呼吸般的潔淨感，散發健康光采。

5.簡單 聖誕禮盒組，售價999元

簡單旗下最受到歡迎的玫瑰青春露120ML、玫瑰青春噴霧30ML，有珍貴的維他命E、金縷梅、蘆薈萃取等成分，保養呵護肌膚，再以天然大馬士革奧圖玫瑰精油，香氣療癒身心，不僅可以幫助肌膚保濕潤澤，更可以達到身心舒緩。