fb ig video ETtoday search mobile

聖誕交換禮物／不到1000元就能入手的美妝小物　青春露、潔顏霜通通有

>

記者李薇／台北報導

又到了年末交換禮物的時刻，許多品牌已經紛紛推出厲害、CP值又高的單品，可以趁著現在搶先囤貨，到了年末再拿出來送，絕對可以讓姊妹們驚喜不已，《ET FASHION》就盤點5款1000元左右的美妝單品，適合中預算的小資女入手。

1.Prophecy Morocco鉑翡斯純淨呵護組，售價990元

▲聖誕禮物,交換禮物,聖誕節,聖誕,Prophecy Morocco,尼爾氏,Kiehl’s,EVE LOM,簡單,保養,。（圖／品牌提供）

裡面含有晶鑽仙人掌籽金萃油極緻潔顏皂、晶鑽摩洛哥堅果金萃油極緻潔顏皂、晶鑽金燦薑黃蜂蜜極緻潔顏皂、晶鑽煥采活性炭極緻潔顏皂，非常適合冬天肌膚乾，卻又想要徹底清潔的女性使用，療癒的香氣可以達到良好的紓壓效果。 

2.尼爾氏NYR 靜眠舒心療癒聖誕組，售價1000元

▲聖誕禮物,交換禮物,聖誕節,聖誕,Prophecy Morocco,尼爾氏,Kiehl’s,EVE LOM,簡單,保養,。（圖／品牌提供）

靜眠枕頭噴霧揉合純正薰衣草的放鬆紓緩氣息，搭配沉穩古巴香脂與岩蘭草踏實的泥土香，充滿療癒性的精油配方，創造寧靜安穩的夜晚。調和芬芳的粉紅玫瑰花蕾、香甜的西洋椴樹和洋甘菊，均衡微妙花香帶來寧靜時光。

3.Kiehl’s X Marylou Faure 極效潤澤護手霜，售價990元

▲聖誕禮物,交換禮物,聖誕節,聖誕,Prophecy Morocco,尼爾氏,Kiehl’s,EVE LOM,簡單,保養,。（圖／品牌提供）

專門為長期手部處於乾燥狀態，以及平常疏於照顧的雙手所設計的滋潤護手霜。獨特配方質地不油膩，能夠自空氣中吸取保濕因子，形成手套般的全天候保護，並避免水份流失，修護乾燥手紋，同時可修復手部乾癢，給予雙手滿滿呵護。

4.EVE LOM 潔淨霜聖誕吊飾組，售價750元

▲聖誕禮物,交換禮物,聖誕節,聖誕,Prophecy Morocco,尼爾氏,Kiehl’s,EVE LOM,簡單,保養,。（圖／品牌提供）

EVE LOM的全能深層潔淨霜富含芳香精油：埃及洋甘菊、丁香、尤加利、麻草精油、可可脂，卸妝同時享受香氛療癒氣息，搭配100%棉質並採用十字交叉織法的瑪姿林卸妝棉布，有助清除髒汙與溫和代謝老廢角質，不論淡妝或防水型彩妝皆適用，讓肌膚體驗會呼吸般的潔淨感，散發健康光采。

5.簡單 聖誕禮盒組，售價999元

▲聖誕禮物,交換禮物,聖誕節,聖誕,Prophecy Morocco,尼爾氏,Kiehl’s,EVE LOM,簡單,保養,。（圖／品牌提供）

簡單旗下最受到歡迎的玫瑰青春露120ML、玫瑰青春噴霧30ML，有珍貴的維他命E、金縷梅、蘆薈萃取等成分，保養呵護肌膚，再以天然大馬士革奧圖玫瑰精油，香氣療癒身心，不僅可以幫助肌膚保濕潤澤，更可以達到身心舒緩。

關鍵字：

聖誕禮物, 交換禮物, 聖誕節, 聖誕, Prophecy Morocco, 尼爾氏, Kiehl’s, EVE LOM, 簡單, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

摧毀掉自己的3個壞習慣：總和別人比較、拒絕交流　讓你擺脫自卑

韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

超愛記仇的3大星座！TOP 1是把仇恨記在骨頭裡，化成灰都不會忘記

SEPHORA官網進軍台灣！必買TOP 5單品快趁88折優惠下手 水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心 男人出現以下3種徵兆　表示他開始嫌棄妳了，更嚴重還可能是有小三的開始 走出憂鬱症的3個辦法：少和他人比較、不看重別人想法都是秘訣 擺脫焦慮感的3種辦法：別再刷IG，期望值和能力匹配　心靈才會更富足踏實 惹不起「天生易怒」星座Top 3 ！　第一名變臉根本核彈級爆炸 網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面