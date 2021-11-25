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皮膚科醫師曝避免「反覆長痘」3大關鍵！保濕產品挑選有秘訣

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▲▼ 皮膚科醫師曝避免反覆長痘3大關鍵。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲皮膚科醫師教痘肌保養關鍵，改善反覆冒痘情況。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　

許多人深受痘痘問題所擾，最頭痛的是明明認真清潔、做祛痘保養了，卻總是好沒多久又長痘，痘痘生生不息。南韓皮膚科醫師李藝恩就表示，想要避免反覆冒痘，要從掌握痘肌護膚的3大關鍵開始，從根源上避免痘痘反覆，連同適合的護膚品挑選秘訣也一起奉上。

▲▼ 皮膚科醫師曝避免反覆長痘3大關鍵。（圖／翻攝ＩＧ,unsplash）

▲痘痘形成原因有先天也有後天習慣影響。（圖／翻攝unsplash）

首先，李藝恩表示，常被痘痘患者詢問，為何使用了祛痘產品，還是沒有效果？其實每個人痘痘種類、形成的原因是一直在變化的，形成痘痘的主要原因包含先天和後天，像是肌膚本身容易出油就是先天，屬於遺傳因素；而後天通常是由於不良的保養和生活飲食習慣，或使用到不適合的產品，造成肌膚容易敏感、皮膚屏障受損等。

而市面上多數的祛痘產品，含有的成分功效以去角質功效為主，這類產品使用不當、過於頻繁，會造成皮膚屏障敏感、刺激皮脂腺皮脂分泌，而當肌膚出油多，又會讓人容易忽略塗抹保濕產品，因此使得皮膚乾燥，而肌膚為了滋潤又會再出油，使得肌膚又開始容易長痘，接著大家又會使用袪痘產品，而開始不停地惡性循環。

李醫師也指出，許多人護膚最大的迷思就是：出油多就不使用保濕乳或霜，但想要解決痘痘問題，維持健康的皮膚屏障、做好肌膚的保濕和水油平衡是控油的關鍵，美肌的根本。

而在保濕產品的選擇上，李醫師也建議，挑選時要看產品成分是否安全、水油比例好不好吸收，一般皮膚水油比例約為3：7，可挑選比例接近的產品，如果保濕乳不好吸收的話，不僅有些人會覺得黏膩而減少使用，化妝也會不服貼，就算其含有再好的成分，也不方便使用。另外，因為保濕乳會長時間停留在肌膚上，建議可挑選與皮膚正常狀態下pH相似的弱酸性產品，親膚性更佳。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 痘痘肌, 改善, 預防, 秘訣, 方法, 皮膚科醫師, 醫生

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