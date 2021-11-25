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台北101「史上最便宜」煙火震撼票開賣秒殺　第二波限量300張快搶

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▲台北101觀景台。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台震撼票，每年都有許多人想前去體驗。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北101宣布2022年跨年晚會煙火持續施放，而101觀景台因應防疫措施，今年也釋出「限量震撼票」開賣，為遵守防疫規範，前幾年提供搭配酒水、輕食與派對等活動，今年全部未提供，且需全程配戴口罩觀看，故開出的票價也是史上最便宜，單人僅600元就能在其內享受煙火震撼感，首批開賣根本秒殺，二波少量加開300張要搶要快。

去年因新冠肺炎疫情，社會氣氛避免群聚，台北101為顧及民眾安全，雖宣布煙火照常施放，觀景台則宣布停賣震撼票，引發許多民眾讚聲101此舉，今年歲末台灣疫情逐漸穩定，加上疫苗施打普及率增加，宣布開賣總數1000張震撼票，首批700張一開賣即售鑿。

台北101表示，今年因應防疫規範，震撼票人數降載，僅釋出1000名名額，入場民眾須依照規定，全程配戴口罩，且不提供酒水與活動，從12／31當天晚上10點半開放入場，可待至午夜1點半，單人售價600元。是近年最低的震撼票價，消息一出果然首批秒殺，第二波限量再加開300張，想參加的民眾要把握機會。

以2019年跨2020年開賣的跨年震撼票為例，除提供餐飲服務外，也邀請DJ DominikT表演電子音樂，加上聲光效果設備，讓觀景台成為高空搖滾區，每人票價2,500元，套票內容包括參加高空跨年派對、近距離欣賞跨年煙火，與觀景台精緻伴手禮，雖之後因應疫情取消舉辦，但可對比今年600元的票價要比去年便宜1,900元。

關鍵字：

101, 煙火, 跨年, 2022, 震撼票, 觀景台

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