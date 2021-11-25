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李政宰戴網紗手套、咬手指好魅惑　下秒玩嗨了，反差萌太Q啦！

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記者王則絲／台北報導

因主演影集《魷魚遊戲》而在全球走紅的韓星李政宰，獲選為GQ年度人物，並於近日拍攝了一系列時尚大片，甫宣布成為GUCCI全球品牌大使的李政宰，想當然是穿著全套GUCCI服裝出鏡，將復古華麗的風格駕馭得如魚得水，其中更戴上嫵媚的網紗手套，擺出咬手指的魅惑姿勢，不過下秒立刻破功，只見李政宰玩起道具、笑得合不攏嘴，反差萌超迷人。

《魷魚遊戲》全球爆紅後，在觀眾極力敲碗下，終於確定將推出第二季，在第一季中唯一沒領便當的參賽者「成奇勳」，也會回歸演出，令劇迷們相當期待。

憑藉著《魷魚遊戲》帶來的超高人氣，李政宰於國外的知名度也大增，獲選為《GQ》雜誌的年度人物，並為此拍攝了一系列時尚畫報，封面上李政宰穿著GG壓紋皮革外套，內搭絲緞光襯衫，還解開胸前三顆扣子，巧妙演繹魅惑的風格，此外，他更加碼戴上網紗手套、並作勢咬手指，十足展現大叔的成熟魅力。

接著李政宰換上GUCCI X BALENCIAGA的聯名西裝搭配紅絲絨褲，在鏡頭前自在的調整褲頭、紮衣服，營造出一種豪放不羈的帥氣，不過下一秒，李政宰示範另一套灰棕色的西裝，就開始調皮了起來，不只是戴上浮誇的羽毛袖套笑到合不攏嘴，還拿起一旁的道具把玩，流露出私下大男孩的一面，尤其是笑起來的模樣，更與成熟的外表形成巨大反差，這樣的反差萌，也讓他更顯迷人。

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關鍵字：

李政宰, 魷魚遊戲, GQ年度人物, 雜誌

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