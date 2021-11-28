星月、太陽與鳥兒圖案隨時光流轉　CITIZEN女錶好浪漫

▲CITIZEN xC系列Sakura Pink櫻花粉紅金結合鈦金屬的EE1005-54W腕錶，29,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

今年冬日CITIZEN xC系列女錶以「韶光」為主題，發表3款詩意錶款，面盤上6時方向的小窗，以月亮代表夜晚、流星象徵傍晚、太陽代表白晝、鳥兒代表清晨時光，4個圖案一日復一日隨著時光流轉，伴隨著佩戴者度過分分秒秒。

▲CITIZEN xC系列Sakura Pink櫻花粉紅金EE1004-57A女錶，29,900元。

韶光主題女錶中EE1004-57A錶款則，以CITIZEN xC系列女錶專屬的Sakura Pink櫻花粉紅金詮釋，而通路限定的EE1005-54W為雙色錶款，以淺粉色面盤搭配銀色及Sakura Pink櫻花粉紅金雙主色錶殼錶帶；深藍面盤的超級鈦錶款EE1000-58L，則發想自「天空之鏡」，如同是一面反射星辰的水鏡，因此使用特殊印刷技術讓深邃面盤透出點點星光效果，時標3與9則鑲上鑽石，更添華麗。

▲CITIZEN xC系列以「天空之鏡」為主題的EE1000-58L錶款，33,800元。

CASIO也從凝視星空擷取靈感，尤其將焦點放在火星與金星，打造猶如火星色調的帶紅銅材質錶圈G-SHOCK G-STEEL腕錶，以及源自金色錶殼、指針搭配棕色錶帶的BABY-G G-MS腕錶，兩只錶均可透過 Bluetooth® 與智慧型手機配對，搭成對錶佩戴放閃。

▲BABY-G G-MS 金色系的MSG-B100MV-5A腕錶，8300元。（圖／CASIO提供，以下同）



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