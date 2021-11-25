許光漢勸敗柯佳嬿「買下整間店」　《想見你》鳳南小隊合體為這件事

▲許光漢出席FENDI 冬季限定系列發表。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 今（25日）在微風信義舉辦冬季限定系列發表，邀請藝人許光漢、柯佳嬿以及施柏宇合體，《想見你》的「鳳南小隊」罕見全到齊，對三人而言再欣喜不過，柯佳嬿表示，有機會能夠在一起很開心，至於許光漢今晚逛店有何購物計劃，被問到是否可將整間店都包下來？許光漢不改搞笑本色直言：「交給柯佳嬿。」

▲許光漢以FF Logo條紋西裝搭配白襯衫 。（圖／品牌提供）

許光漢今夜以一身FF Logo條紋西裝搭配白襯衫出席FENDI晚會，他很滿意此次造型，「這次男裝的元素我都很喜歡，正式休閒結合。」尤其是本季的大理石條紋襯衫讓許光漢記憶深刻，他直言自己購物屬於感覺派，「有價值的東西特別吸引我，有時會衝動購物，可能長時間工作，會想花時間把東西一次買完。」

▲柯佳嬿認為今晚造型有度假風。（圖／品牌提供）

柯佳嬿身穿飄逸白色設計洋裝，她認為是具有度假感的穿著，尤其是今晚佩戴了髮夾單品，讓她感到新鮮，「會想要多嘗試不同造型，購物很少買飾品，髮夾也比較少。」柯佳嬿偏好簡單的單品，該套洋裝好看又有很多搭配方式，「除了參加記者會，喝喜酒好像也很適合！」

▲施柏宇。（圖／品牌提供）

施柏宇則是換上Logo針織毛衣搭配深藍褲裝亮相，一見到柯佳嬿就忘情大喊「女神」二字，逗得她心花怒放，對於這次《想見你》合體三人都感到欣喜，許光漢說就像是回家一樣，還搞笑虧柯佳嬿應該包下店全部買回家，可見彼此好交情，讓柯佳嬿也暖心表示，「有機會在一起很開心。」

▲FENDI 冬季系列大理石紋路是亮點；微風信義的女裝店面改裝完成。（圖／品牌提供）

FENDI冬季以創意總監Kim Jones在首個高訂系列中的大理石花紋圖案，將此轉變成迷幻色調，呈現於包款與絲質風衣上成為重點單品，另也有Selleria縫線壓印在皮革上，呈現出優雅從容的效果。而品牌在微風信義的女裝店面重新改裝完成，用以大理石地面呼應系列細節，體現Kim Jones獨到工藝。