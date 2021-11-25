陳庭妮曝睡覺怪癖「抱10年不換」　同台好朋友胡宇威搶逛FENDI

▲許光漢、柯佳嬿、施柏宇、陳庭妮與胡宇威受邀出席FENDI冬季限定系列發表 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

陳庭妮與胡宇威緋聞一傳多年，今（25日）為FENDI冬季限定系列發表罕見同台，「好朋友」對感情不多談，但不約而同大讚本季單品，陳庭妮認為最經典的就屬手中的包款，大理石紋理延伸而來很有生命力，也透露自己喜歡毛絨單品過了頭，自曝會抱著毛絨玩具入睡，「現在的玩偶跟著我10多年了。」

▲陳庭妮認為本季經典單品就是手中的大理石包 。（圖／品牌提供）

陳庭妮以深色大衣搭配高領毛衣，她認為本季經典單品就是手中的大理石包，將品牌高訂元素一路延伸而來，「很有大自然感覺。」另也透露自己對有手感的毛絨單品愛不釋手，會想要抱著睡覺，因為從小就有抱毯子的習慣，因此始終如一，現在的玩具跟著她也長達10年，讓陳庭妮笑說：「這樣會考慮買一顆（包）回家。」

陳庭妮憑藉《青春弒戀》入圍本屆金馬女配角，她預告已經選好戰袍了，「希望符合大家期待，我自己很喜歡，剪裁是全新嘗試。」

▲胡宇威 。（圖／品牌提供）

胡宇威則是同樣愛好本季的配件單品，首先瞄準店上的靴款，因穿著舒適也符合自己戶外露營需求，「以前露營不太會care這些，現在需要時尚也符合戶外運動的單品。」胡宇威坦言自己喜歡大自然，正好FENDI創意總監這季也將大理石延伸到更多單品上，很符合自己的審美。

▲FENDI 冬季系列大理石紋路是亮點；微風信義的女裝店面改裝完成。（圖／品牌提供）

FENDI冬季以創意總監Kim Jones在首個高訂系列中的大理石花紋圖案，將此轉變成迷幻色調，呈現於包款與絲質風衣上成為重點單品，另也有Selleria縫線壓印在皮革上，呈現出優雅從容的效果。而品牌在台北微風信義的女裝店面重新改裝完成，用以大理石地面呼應系列細節，體現Kim Jones獨到工藝。