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瑪丹娜63歲身材長這樣！「性感床照」放送尺度無極限　百萬網友朝聖

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編輯／JJ

美國流行樂天后瑪丹娜（Madonna）即使已滿63歲，在舞台上依然能夠勁歌熱舞，且不管是臉蛋還是身材都維持在非常驚人的狀態，簡直越活越年輕，近日瑪丹娜於IG上釋出一組「性感床照」，她身穿黑色蕾絲戰袍搭配網襪，擺出極度撩人的各種姿勢，尺度無極限，讓人直呼噴鼻血，狂吸百萬網友朝聖。

▲瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

▲瑪丹娜於IG上傳一組「性感床照」，性感尺度震驚粉絲。（圖／翻攝自IG@madonna，以下同）

瑪丹娜的作風一向前衛大膽，而這也正是她受歡迎的原因之一，即使已經來到63歲的年紀了，她依然成功讓自己維持在最佳狀態，從外表根本看不出真實年齡，她經常不吝嗇袒胸露背，展現姣好的身材曲線，不科學的身材每每都讓人驚艷。

▲瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

▲瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

瑪丹娜最新釋出的「性感床照」是在昏暗的房間中以閃光燈拍攝，就像是透過男友視角一般看盡各種角度，瑪丹娜絲毫沒有在乎尺度問題，身上僅穿著馬甲式的蕾絲戰袍，完全遮不住渾圓雙峰、甚至直接露點，只靠著頭髮與鏡頭角頭稍微遮掩，搭配上撩人的姿態，看了都令人臉紅心跳。

▲瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

▲瑪丹娜。（圖／翻攝自IG）

下半身部分同樣火辣，瑪丹娜以網襪搭配Louboutin高跟紅底鞋收尾，為展示她自豪的雙腿，不只是在床上側躺呈現，她更整個人爬進床底，讓人不得不把視線集中，連臀部都一覽無遺，如此誇張的拍照方式也讓不少網友感到很獵奇，留言區正反評論很兩極：「與其繼續拍這些荒謬的照片，不如做點實質上的音樂創作」、「我的老天太性感。」

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關鍵字：

瑪丹娜, Madonna

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