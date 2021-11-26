專家教5種精油入門款使用法！安神助眠、清新空氣選這種

▲精油芳療是許多人舒緩放鬆的好幫手。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝unsplash

精油具有獨特芳香分子，適當運用不僅幫助舒緩、平靜心情，釋放疲累感，每款精油還有獨特香氣和功效，在不同時刻挑選合適的精油，透過香氣轉換環境氛圍，幫助調整情緒，對身心都有很大益處。專家就分享5種日常情況下，選對適合搭配的精油，可發揮精油天然保養和芳療效果，輕鬆幫你提振精神、清新空氣或安神舒眠。

＃早晨提振活力：葡萄柚精油



想要放鬆心情，為早晨的時光注入力量，此時最適合泡一杯咖啡，搭配柑橘調精油薰香，柑橘清爽酸甜的氣味易使人感覺愉悅、提升正向情緒，幫助帶走不安憂慮及疲勞感。

＃緩解緊張、提振精神：尤加利精油



工作時偶爾感覺疲憊想睡，需要集中注意力、提神醒腦時，使用具有樟腦香氣、清涼氣味的精油再適合不過了，可以少量塗抹於口罩上，或是將擴香儀置於桌上，有助於提升工作力。

＃清新淨化空氣：白千層精油



都市中難以避免各種空氣汙染及異味，許多人也因此飽受過敏之苦，可以將白千層、尤加利或茶樹精油等具有抗菌力的精油添加於擴香儀中，在白天讓植物天然抗菌力淨化空氣，加強防護。

＃夜晚助眠安撫：乳香精油

許多人都曾有過睡眠問題，可能因為壓力、煩惱或是外在環境而影響睡眠，無法好好入睡，此時可挑選氣味細緻的薰衣草精油，搭配沉穩木質調的乳香精油，透過嗅吸後激勵副交感神經讓身體獲得休息，安定舒緩情緒，啟動睡眠模式。

＃提升愉悅浪漫感：依蘭依蘭精油



依蘭依蘭又稱為香水樹，花香味濃郁迷人，可與佛手柑、甜橙、葡萄柚等精油調和薰香，帶出豐富層次感，溫暖滋養心靈，提升自信與安全感，維持身心靈最佳狀態，為生活增添浪漫氛圍。

▲唯有機 乳香單方精油，5ml，NT$1,080。

通過歐盟ECOCERT有機認證，以100%有機植物精華萃取，香氣淡雅並散發天然木頭香，可幫助安定情緒，且含有多重的抗氧化活性成分，可預防肌膚老化及乾燥脫皮。

▲AROMATHERAPY ASSOCIATES 純香精油，明煥，10ml，NT$1,300。



100%天然調和的純香精油，透過蒸餾、壓榨等手法，萃取自產地純粹的芳香植物，主要成份含有葡萄柚、佛手柑、橙花，能煥發新神、提振活力。

▲東森自然美 樂舒活複方精油-03，5ml，NT$9,600。



「樂活精油禮盒套組」共收入6支精油＋100ml經典植物按摩油，其中樂舒活複方精油-03內含純正薰衣草、玫瑰天竺葵、甜橙、桉油醇迷迭香、廣藿香、葡萄柚、綠花白千層。

▲尼爾氏NYR 靜心冥想複方精油，10ml，NT$900。



沉靜感的岩蘭草與檀香能夠安定煩亂思緒，具穿透力的阿曼乳香幫助深層呼吸，搭配帶來正向情緒與熱力感的甜橙與黑胡椒，很適合營造平靜而正向的氛圍。

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