推特爆紅「藍色螃蟹」你敢吃嗎？　絕美漸層色太夢幻了！

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今年秋冬各位吃貨們有吃到肥美的螃蟹了嗎？如果還沒的話，那麼看看這隻「藍色帝王蟹」你敢不敢吃呢？其實這隻逼真的帝王蟹並不是真的，而是由日本一位陶瓷藝術家「岡村悠紀」的巧手打造，超擬真的外殼輪廓，還有可活動的關節，精緻程度十分驚人，讓不少網友第一眼看到都以為真的出現了擁有如此夢幻色彩的變種帝王蟹！

▲推特上有一隻「藍色帝王蟹」引起話題。（圖／翻攝自推特@0kam，以下同）



當常見的食物變成了截然不同的顏色時，往往讓人聯想到有毒，像上回曾引起話題的藍色香蕉、藍色壽司，都會讓人多少有點卻步，這回獵奇的「藍色」食物又多一樁，那就是這隻在推特上爆紅的「藍色帝王蟹」。

這隻「藍色帝王蟹」其實是由一名日本陶藝家岡村悠紀所製作的陶製作品，舉凡蟹殼的凹凸紋理、光澤感、背面腹部的細節，以及可活動的蟹腳關節，全都做得栩栩如生，若是塗上正常的顏色，絕對可以以假亂真，也難怪網友們第一眼都看錯。

除了這隻帝王蟹，最近岡村悠紀還有另一個螃蟹作品，就是這隻梭子蟹，塗上的是更深一點的藍綠色，還有漂亮的深淺漸層，外型同樣超級逼真，在推特上再度引起話題，獲得許多網友的讚賞，令人佩服他巧奪天工的技藝。

不過其實真實世界是真的存在藍色螃蟹，雖然為數不多，但其實不少見，漁船偶爾會捕獲顏色呈現深藍色的帝王蟹，繁殖能力比紅色帝王蟹遜色許多，所以十分低產，有時也會出現顏色鮮豔的藍色帝王蟹，那麼可能就是基因突變所造成，不過下鍋煮熟後，同樣也會變成紅色。