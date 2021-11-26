沙茶炒麵熱量排名第一！營養師曝「中式麵食熱量表」

▲炒麵一口接一口，小心肥胖找上門。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

麵食控看過來，不少人喜歡把麵當成主食，尤其是香噴噴的炒麵，一下子就能嗑光一盤，營養師高敏敏指出，炒麵熱量破表，比麵線和肉羹還驚人，要怎麼吃才有飽足感又不胖，以下原則請記仔細。

▲沙茶羊肉炒麵的熱量最高。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

#一碗麵的澱粉量等於半碗飯

高敏敏分享，麵粉含的澱粉量比米飯少，但是麵體熱量會依據製作方式不同而有差別，像是沙茶羊炒麵 除了加入沙茶烹調 還用滿滿的油的油麵，是熱量整體偏高的原因。

#清燉湯底較好

選擇牛肉麵時，清燉湯底較健康，建議少選擇紅燒或番茄口味，肉品搭配牛腱肉和牛筋，熱量高的牛腩和牛雜淺嚐就好。

#粗麵較有飽足感

麵條則以粗麵為優先，除了有飽足感，相較於細麵也更有嚼勁、吸收油脂較少一些。

#湯不要喝光

高敏敏指出，湯沒喝光是好事，千萬不要覺得浪費，有時候湯反而可以幫忙過濾掉很多額外油脂。

#勾芡湯汁容易胖

肉羹麵、蚵仔麵線都有勾芡，當太白粉溶解於水澆淋於麵線中，也會讓血糖飆高、容易導致肥胖，是營養師心中的地雷食物之一。如果又加入了大家最愛的內臟類食物，像是大腸，會使熱量直接再增加。

▲加上青菜和雞蛋，營養攝取更完整。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏建議，把麵當作正餐的人，可以加顆蛋、加盤蔬菜，讓營養素更均衡，才不會讓身體處於發炎狀態，降低了自己寶貴的免疫力。

►營養師曝「甜湯熱量圖鑑」，這款熱量不到100大卡，還能補充膳食纖維