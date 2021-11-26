林依晨認「老公眼裡都是女兒」，「小小林」個性急躁像自己

▲林依晨產後依舊少女味滿滿。（圖／記者屠惠剛攝）

記者曾怡嘉／台北報導

林依晨產後亮麗現身，她分享成為新手媽媽後，自己的耐力和觀察力都有提升，睡眠時間變得非常破碎，但看著小孩就感覺甜蜜，希望老公是神隊友，但因為目前還在月子中心，回家才能見真章。

她回想第一眼看到女兒「小小林」，覺得她很像外星人，眼神很銳利，就像是剛從被外太空抓來的感覺，她的長相每天都在變化，目前也看不出來像爸爸還是像媽媽多，而有了女兒後，老公的訊息已變成「我女兒、我女兒」，不再是「我老婆、我老婆」，她直言地位早就被女兒比下去了。

▲林依晨很重視儀式感。（圖／翻攝自林依晨IG）

被問及產後心情，她覺得女性在任何階段都要重視自己的感受，自認體型改變是其次，心態改變較大，像是隨時會牽掛著小生命需求，忘了自己的感受和疲憊，所以提醒自己一定要放鬆。

▲林依晨曝光女兒小手。（圖／翻攝自林依晨IG）

因為目前有在餵母乳，所以工作時不能聽到小朋友哭聲，否則會激起某種反應，至於會餵到多久？她強調媽媽開心最重要，不要讓自己不開心就好。至於產後身上還留下2kg，她則是完全並不擔心，因為專心和小孩相處就耗掉很多心神，用腦會消耗很多卡路里，所以肯定會瘦很快。

月子中心倒數計時，目前也開始增加小朋友在房間時間，需要適應以後回到家的生活，她自曝自己個性就急躁，但女兒個性更急躁，所以她得冷靜，小朋友才會跟著冷靜下來，不過她聽朋友說「天蠍座媽媽都偏理性」，所以對於帶小朋友算是有信心。

►林依晨產後首露面 自曝靠香味和老公墜入情網