35+熟齡肌「3大煩惱」拉警報，美女醫師教你一一破解

▲女生都希望膚況停留在最好狀態。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著年齡增長，肌膚每下愈況，怎麼看都不順眼，君綺診所院長張元鳳醫師表示，比起盲目添購保養品，更該掌握肌膚老化關鍵，給予相對應的解決方案，若對自己的判斷沒有自信，可以諮詢專業醫師，客製化你的減齡保養術。

#乾燥粗糙難上妝，細紋卡粉好困擾

肌膚含水度不足、粗糙不平，上妝容易出現卡粉、浮粉等現象，尤其是眼周細紋最難纏！除了補充常見的玻尿酸外，膠原蛋白也扮演保水的重要角色，膠原蛋白中含親水性的天然保濕因子，能幫助補充水分，讓皮膚時刻保持濕潤、水嫩的狀態。

#緊緻彈力不再，臉凹顯老態

年過30歲，臉部肌膚膠原蛋白含量會因年齡上升逐漸減少，若是不注重防曬，紫外線也會使肌膚真皮層中維持彈力的膠原蛋白及彈力蛋白斷裂，讓肌膚失去彈性、支撐力不足。

#肌膚垮垮沒精神，消失的輪廓線超顯老

一旦肌膚鬆垮、輪廓線模糊，不僅容易看起來沒精神，視覺年齡也會立刻大增。肌膚鬆弛的關鍵來自臉部脂肪及膠原蛋白的體積流失，皮膚筋膜層隨著老化鬆弛，失去支撐力，讓臉部肌膚不知不覺變垮。常見可透過醫美療程輔助，拯救輪廓線。

張元鳳醫師表示，想要化解以上肌膚困擾，除在日常可加強保濕、強化防曬、按摩拉提等基礎保養步驟外，也可透過電波療程輔助，非侵入式、不需修復期的特性，符合現代女性忙碌的生活型態。