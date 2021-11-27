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《鬼滅》「禰豆子竹筒糖果」激似懷舊零食！咬進嘴裡讓網喊：會想歪

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ、@namco_odaka、@rengoku_mary510、mobile.suntory.co.jp

《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」即將登場，相關周邊產品也跟著推出。最近日本Bandai玩具公司就新出了一款「禰豆子竹筒糖果」，將禰豆子咬在嘴巴的竹筒實體化，並在上面加了一顆糖果，讓你在吃的同時必須緊緊咬住竹筒，直接變身禰豆子，搞怪設計讓網友忍不住大喊：「日本人夠了喔！」

▲禰豆子竹筒糖果。（圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ）

《鬼滅之刃》的禰豆子是很多人喜歡Cosplay的角色，而他最具代表性的象徵就是咬在嘴裡的竹筒，日本Bandai玩具公司就以此為靈感，推出了「禰豆子竹筒糖果」，設計概念很像大家童年吃過的奶嘴糖，以一個塑膠製竹筒為主體，在中間凹槽處擺上一顆青蘋果口味的糖果。

▲禰豆子竹筒糖果。（圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ）

▲禰豆子竹筒糖果。（圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ）

想要吃「禰豆子竹筒糖果」，就要把糖果那端咬進嘴巴裡，而從正面看，就跟禰豆子咬竹筒的樣子完全相同，讓你直接變身禰豆子本人。腦洞大開的設計讓它一推出就引起熱議，已經有不少網友曬照分享，也有許多人留言表示：「這個母湯」、「容易想歪」、「恥度夠高才敢吃」、「只有日本可以超越日本」。

▲禰豆子竹筒糖果。（圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ）

另外，《鬼滅之刃》也與日本SUNTORY公司旗下的BOSS咖啡合作，在推特推出聯名外套抽獎活動，要夠幸運才能入手。第一彈是「煉獄杏壽郎外套」，中間是黑色、兩邊袖子則是白色，胸前和袖口都有炎柱標誌性的火焰圖案；第二彈是「炭治郎外套」，上面的花紋就是炭治郎羽織的綠、黑格子，胸前還有日輪刀刀鍔圖案，外套背面都有大大的BOSS品牌LOGO。

▲禰豆子竹筒糖果。（圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ）

▲禰豆子竹筒糖果。（圖／翻攝自twitter@BANPRE_PZ）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 禰豆子, 竹筒, 糖果

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