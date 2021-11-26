華莎襯衫裡內衣是「透明」的！下秒腹肌炸裂，火辣、霸氣根本女王

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韓女團MAMAMOO成員華莎於近日發行第二張Solo專輯《Guilty Pleasure》，開始登上打歌舞台，也接拍了不少時尚代言畫報、陸續釋出，華莎日前於IG上貼出一組私服穿搭宣傳新歌，只見她身上襯衫敞開並露出裡頭的內衣，讓人忍不住定睛一看，發現蕾絲內衣竟是透明的，火辣指數破表！接著還在雜誌畫報裡，大方展露腹肌與身材曲線，最近的華莎可說是魅力噴發。

▲華莎私服穿搭照中，以襯衫內搭「透視內衣」辣翻。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa，以下同）



MAMAMOO的成員各個都才華洋溢，擁有各自的粉絲群，其中華莎獨特的歐美風格在一眾白甜的韓女星之中脫穎而出，且華莎去年推出的首張個人專輯《Maria》反應相當好，這回推出新專輯《Guilty Pleasure》同樣聲勢看漲。

華莎近日在IG上宣傳新歌《I'm a 빛》，寫下「YES 빛」，並搭配一組私服穿搭照，只見她身穿藍色條紋襯衫，將扣子解開一路敞開至肚臍，露出內搭的白色蕾絲內衣，仔細一看還會發現內衣幾乎呈現「透明」狀態，透出底下的肌膚，性感姿態超惹火。

華莎近日還替韓版《W》雜誌拍攝一組帥氣爆棚的畫報，演繹代言品牌TOMMY JEANS新裝，形象造型中華莎將上衣捲到胸線下緣，大方秀出腹肌線條，霸氣姿態盡顯，令粉絲都直呼：「太帥了」、「女王駕到。」

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