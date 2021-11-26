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連地板都拆光走人！IKEA「重回敦北」背後逆轉原因曝光

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▲IKEA小巨蛋。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）

▲IKEA小巨蛋店將在11／30對外開幕。（圖／翻攝IKEA官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

今年4月，IKEA正式收掉在台經營最久的敦北店，將台北市據點轉至場地更大、規劃更完整的內湖店，但在7個月後，「城市小巨蛋店」卻在原址重開，有網友上網留言「IKEA騙了我們的眼淚」，當初IKEA毅然決定收掉這23年的最久店舖，連地板都全拆光，在半年內這對老戀人「破鏡重圓」，除了租金之外，背後當然還有更多考量。

今年4／26的下午，IKEA敦北舉行降旗儀式，數十名工作人員齊聚一堂，加上專程前來告別的民眾，數百人一同看著店旗降下，溫馨跟敦北店說再見，時隔7個月後，10月台灣IKEA官方粉絲團釋出一則訊息，表示將開出新的正式分店「城市小巨蛋店」，一查之下就是半年前才說掰掰的敦北店原址，雖然業者一再強調「與原店的概念不同」，但實際上就是重回了原來據點，讓不少含淚告別的消費者感到「是被戲弄了嗎？」

▲▼IKEA敦北店在營運23年後於今日4/26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼IKEA敦北店在營運23年後於今日4/26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

▲IKEA敦北店在營運23年後於4／26正式熄燈，在全體員工及圍觀民眾的見證下，降下IKEA店旗，正式宣告敦北店結束營業。（圖／記者湯興漢攝）

然而熟悉市場的專業人士指出，在商場租期結束談是否續約的時候，無論是透過媒體或是業界傳達，相互的放話是很常見的，但以IKEA敦北店來說，已經對外宣布結束訊息，門店裝潢都拆光的情況下，「通常放話的程度不會玩這麼大」，尤其敦北是一間對消費者有情感意義的老店。

意即當時IKEA是「真心」要離開敦北小巨蛋商圈，而決定再回原址，最重要的關鍵當然是在房東身上。

首先，不用說大家也能想得到的租金，當然是IKEA滿意的金額，原本的敦北店有3000多坪，而在11／30將開幕的小巨蛋店，規模只有近2000坪，整體的租金下調本就是昭然若揭的事，據悉是二房東仙妮蕾德、同時也是王朝大酒店經營者，應該是無法如願找到後續的承租者，主動再去找IKEA洽談，即便IKEA表示只想租原有的B2與B1部分區域，房東也只好接受這個條件。

▲IKEA小巨蛋店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲重新營業的小巨蛋店不僅面積縮小40%，也沒有販售任何大型傢俱。（圖／記者蔡惠如攝）

再者，IKEA近年在台灣積極佈局，幾乎以「每年一間新店」的速度在進行，位於小碧潭的新店店開幕後，也結束桃園市內的桃園店，轉移到青埔的「新桃園店」，之後又把敦北店轉至賣場空間更大的內湖店，期間還不停開設快閃店、百元商店與快閃旅館測試市場。

而內湖店開幕期間雖然吸引不少人流，但4月底開幕後，馬上在5月就遇到台灣疫情爆發，加上該區域交通不便，來客數自然無法與敦北店相比。

▲▼IKEA內湖店開幕。（圖／記者黃克翔攝）

▲IKEA內湖店開幕當天民眾冒雨排隊進場，但日後經營還是要看實際面。（圖／記者黃克翔攝）

「台北是一個交通開發完全的城市，有大量的居民是依賴大眾交通工具的，很多人家裡連機車都沒有，這跟台灣任何城市都不一樣」內湖店店址目前捷運無法抵達，公車班次也不多，自然沒有交通工具的消費群就無法企及，而原本以為可導流到網路購物來補足此塊需求，卻因線上購物平台物流與後端尚未成熟，反而還導致不少客訴，很多消費者都在官方粉絲團留言抱怨。

然而在全球IKEA的佈局中，「城市店」也是重要的一環，IKEA本身擁有數千項自有商品，是一個龐大的銷售架構，但大略粗分，可分成大型傢俱、家用家飾與食品，後二者的在消費者購物的需求次數是大量且頻繁的，跟數年更換一次的大型傢俱不同，銷售模式自然也可以分開，也是小巨蛋城市店的基本概念之一。

這樣一來，IKEA就需要一個深入城市的好地點來佈局，在敦北已經經營23年，消費者早已建立深刻印象，加上房東也重啟談判，自然是消化市場趨勢與租金條件談攏後，不惜頂著「唬弄消費者」的被碎念也要重啟台北市內門店的原因。

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