巴日混血性感模特無辜大眼激似LISA　私服辣照＋蜜桃臀網跪了

編輯／Beverly 圖／翻攝自IG@mayurinn0319

年僅19歲的巴日混血正妹MAYURI，集結西方豐滿體態與東方精緻臉蛋，擁有性感蜜桃臀、飽滿美胸，年紀輕輕就成為集英社發行的週刊プレイボーイ（週刊Playboy）男性雜誌的御用模特兒。日前MAYURI在IG發佈一張性感美照，身穿刺繡連身裙搭配俏皮春麗頭，無辜神情居然和BLACKPINK成員LISA撞臉。

MAYURI日前於IG發佈性感美照，身穿刺繡連身裙，整件裙子以黑色刺繡蕾絲與帶有東方色彩的藍色為主，中國風的繡花搭配俏皮春麗頭，讓她看起來就像穿上中國華服的洋娃娃。有眼尖網友發現MAYURI這張神情居然激似BLACKPINK成員LISA。MAYURI性感的穿著，濃密的眉毛、睫毛，大眼與性感豐唇，搭配上造型瀏海，確實頗有幾分LISA的韻味。

▲MAYURI有幾分神似LISA。（圖／翻攝自IG@mayurinn0319，@lalalalisa_m）

年僅19歲的MAYURI，不只擁有與LISA一樣的亮麗臉蛋、性感身材，私服穿搭更是美的沒話說。身材姣好的她，IG版面上絕對少不了辣妹標準配備的比基尼泳裝，露出豐滿美胸、馬甲線、纖細螞蟻腰及性感蜜桃臀，讓人看了直呼「凍未條」。

▲MAYURI穿比基尼辣秀飽滿美胸、性感蜜桃臀。

雖然西方身形高挑豐滿，但骨架偏大，若是衣服沒有搭配妥當，視覺效果會非常臃腫。MAYURI利用OVERSIZE的寬鬆上衣，露出逆天長腿，製造下身失蹤感，再搭配較有份量的鞋款與中長襪，讓視覺產生平衡。

MAYURI身形屬於蜜桃臀＋纖細四肢，若是穿著寬褲，不但無法彰顯身材曲線，還會製造下身肉肉的視覺感受。最好顯現性感蜜桃臀的方法，就是著用緊身褲與合身微喇叭褲，選擇貼合臀部及大腿的褲子，才能展現完美身材曲線。

除了性感合身的服飾外，MAYURI也非常喜歡運動套裝。選擇短版上衣或將上衣捲起，露出腰線及性感腹肌；下身搭配寬鬆的運動褲將腿部及臀部線條藏起來；鞋子同樣選用帶份量感的鞋款或是高筒鞋，平衡身材比例。

▲運動服套裝被MAYURI穿得太有型。

▲搭配有分量的鞋款，平衡上下身比例。

想耍辣絕對不能少了連身貼膚系列！歐美凹凸有致的身形非常適合穿著合身套裝，貼合身形的設計，將S曲線展露無遺，不論素色還是帶有碎花元素都非常性感，MAYURI身上這件藍綠圖騰連身褲，微透膚設計讓內搭比基尼若隱若現，看了都要噴鼻血了。