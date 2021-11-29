fb ig video ETtoday search mobile

「領片」是層次感穿搭最佳戰友！輕鬆變換日系可愛、歐美率性風

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲領片穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

配件往往能在整體穿搭中起到加分效果，除了常見首飾、頭飾、皮帶以外，近來崛起的「領片」也是一個別出心裁的單品，不僅能使簡單的上衣多了層次感，也能透過選擇娃娃領的款式創造出減齡的效果，接下來為搭黨們帶來以下幾種不同風格的領片搭配，以及教學與如何選擇適合自己風格的款式。

▎日系可愛

娃娃領日系可愛風格，常常會有蕾絲點綴、圓弧的領子以及可愛的繫帶，搭配相同帶有蕾絲元素的連身裙或是簡單的上衣、裙子上，增添穿搭層次感的同時多了日系微萌氛圍，想快速讓穿搭有日系萌萌感，非蕾絲領片莫屬了。領片不僅是搭配中的調味劑，還有小頭的效果，選擇大領片款式，在視覺上頭部有縮小的錯覺，進而臉也變小，有這個困擾的搭黨們不妨能試試這項單品。

▲領片穿搭。（圖／dappei提供）

▲ 圖片來源 @lailai1995@__1127__@_arin_17

▎法式浪漫

泡泡袖元素的連衣裙或是上衣搭配領片非常有法式復古獨特的氣息，掌握慵懶法式穿搭可以選擇寬鬆條紋襯衫套裝搭上印花領片碰撞出浪漫風情，改造且放大原有的襯衫領，加上領片後多了衝突的美，不管男女都能用領片打造屬於你的法式浪漫，想一秒走在巴黎街頭的搭黨們推薦給您印花領片。

▲領片穿搭。（圖／dappei提供）

▲ 圖片來源 @patou@mikkoputtonen@kensofie

▎歐美率性

率性的長版風衣選擇版型較大且簡潔的領片，與髮型及其他單品配合絕對是套氣場爆棚的搭配。想要隨性歐美的搭黨們，選擇緊身上衣搭配領片會是一個特別出彩的打扮，除了能修手臂外也能創造歐美大器時髦感。最後，最簡單不出錯的穿搭公式 —— 上寬下窄，以領片打造太平洋肩膀，下半身選擇短褲露出纖細腿部或是緊身單品，輕鬆駕馭歐美領片穿搭。

▲領片穿搭。（圖／dappei提供）

▲ 圖片來源 @miyoshikaori@selmakacisebbagh@scoutthecity

Dappei 結語：

開始想嘗試從極簡風格轉換到具有穿搭層次感的搭黨們，領片會是一項既特別又好駕馭的選擇，希望搭黨們看完以上文字都能找到自己喜歡的風格單品入手，經過配件的加持一起時髦起來吧！

文字編輯：ALison Y.Lin / 封面圖源：1 2 3 

日系穿搭愛好者必看，United Arrows、coen ⋯⋯ 這些日牌也超好買，簡約、設計感服飾都有！

無論什麼風格都有，完全捨不得拿出來的日系小眾品牌大公開！

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 領片

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

《女神降臨》CP合體！車銀優、文佳煐「情侶裝」現身太甜了

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

GUCCI快閃店跟BALENCIAGA賣得不一樣

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

范冰冰愛用５款「大乾皮」護膚神物　跟著買不出錯

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1129-1205　水瓶正財運旺、天蠍壓力爆表

奧斯塔羅12星座一周運勢1129-1205　水瓶正財運旺、天蠍壓力爆表

G-SHOCK「大泥王」變輕盈了　防泥防塵、照樣強悍

G-SHOCK「大泥王」變輕盈了　防泥防塵、照樣強悍

金馬・紅毯／個人意見批：賈靜雯變冰花煎餃、李沐像穿了幫寶適

金馬・紅毯／個人意見批：賈靜雯變冰花煎餃、李沐像穿了幫寶適

10款「奶茶色精品短夾」萬元初可入手！GUCCI、DIOR質感爆表 金馬・紅毯／李心潔、陳庭妮比誰大膽爭「第一美」　王淨因「一缺點」落榜 設計師Virgil Abloh逝世全球時尚迷心碎　帶領精品潮流化最大推手是他 LV、Off-White天才設計師Virgil Abloh罹癌逝世　享年41歲 戒澱粉就能瘦？減肥不吃主食的6個真相　小心掉髮、臉變鬆 KANGOL大學T打折了！奶茶色好溫暖　Oversize、短版超齊全 星巴克11／29起連續2天「全品項」第二杯半價　怡客買蛋糕送咖啡

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面