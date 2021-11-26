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2千坪「大人系公園」將成台中新地標！　PARK2草悟廣場12月對外營運

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▲台中PARK2草悟廣場。（圖／勤美提供）

▲台中PARK2草悟廣場將在12月登場。（圖／勤美提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在與誠品生活合作打造「勤美 誠品綠園道」商場之後，逐漸成為該區居民的生活亮點，也是台中旅客必前往一遊的悠閒景點，近期勤美集團再對外宣布，在草悟道誠品步行3分鐘的PARK2草悟廣場，即將在12月逐步開放對外試營運，而其極具設計感、結合商場空間的非典型公園，也將於明年1月登場，像走在東京表參道般的氛圍，屆時將成為台中最新打卡地標！

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／勤美提供）

PARK2 草悟廣場佔地約2000坪，空間分成一樓與地下一樓共兩層，是商業與公共空間結合的新型態複合設施，除了加深原本公園場域的特質外，再加入更多與公園互動的可能，大量設計元素打造百看不厭、大人系的休憩場域。預計將分為兩階段對外營運，第一階段於12月開放B1試營運，第二階段則在明年1月中全場域正式對外見客。

空間整體視覺形象設計，請來POM（Project On Museum）團隊操刀，跳脫過往公園帶給大眾柔和中性的面貌，以 mix and max 的混種概念，每個字母各自成形，卻又代表各面向的聚合，以充滿實驗性及想像力的風格構成，也刻劃出PARK2跨域不設限的形象。而營運規劃以城市裡的日常戶外生活為主軸，結合戶外生活與各國餐飲，共有七大品牌先進駐，而最讓人期待的便是在公園裡用餐的體驗。

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／勤美提供）

進駐品牌包括亞洲首創汲飲式雞尾酒吧「Draft Land」，還有專屬於臺中的限定酒款；來自南韓的「新村站著吃烤肉」，特色鐵桶造型的專人烤肉服務，很有異國感，地中海料理餐廳「TOASTERiA CAFE」與手工義大利麵「MOLINO」，以及台中知名早午餐品牌「Sunday in the Park」，可以吃早餐也是餐酒館。

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／勤美提供）

▲新村站著吃烤肉將於12／1於PARK2草悟廣場首發開幕。

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／勤美提供）

▲Draft Land亞洲首創汲飲式雞尾酒吧，將推出區域限定的草悟道冰茶。

▲台中PARK2草悟廣場。（圖／勤美提供）

▲MOLINO《綜合海鮮蕃茄蕾絲寬帶麵》。

另戶外生活品牌ROCKLAND，則與台北咖啡店COSTUMICE CAFÉ打造新型態戶外風格咖啡選品店「ROCKLAND P.L.U.S」，其他像台灣第一家塊根植物專賣店「酉 5PM TWCAUDEX」與7家餐後甜點專賣店也會進駐，最快從12／1起就會陸續開幕。

關鍵字：

大人系公園, PARK2草悟廣場, 草悟道, 勤美, 誠品

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