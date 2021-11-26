CHANEL全台首間「鞋履專賣店」正式落腳此處！　新季必敗款一次看

▲香奈兒全台首間鞋履專賣店正式落腳A13 。（圖／品牌提供）



記者鮑璿安／台北報導

從去年（2020年）7月，CHANEL（香奈兒）來到台北信義遠百A13開設鞋履限時專賣店，深受時尚迷喜愛，路過總是人潮不斷。終於在本月，品牌確定正式進駐該點，將藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）最新2021/22 Cruise度假系列中的設計鞋款呈現與此，讓民眾欣賞絕美工藝。

▲知名建築師Peter Marino融合品牌經典美學打造 。（圖／品牌提供）

香奈兒全台首間鞋履專賣店正式落腳A13，知名建築師Peter Marino融合品牌經典美學打造，映入眼簾的黑白金色基調，加上斜紋軟呢沙發與手工編織地毯，以及美國藝術家Jonathan Peyser運用皮革與磨砂鋁合金打造的兩件壁掛雕塑，呈現品牌的特色元素。

▲金色皮革楔形雙色瑪莉珍鞋 。（圖／品牌提供）

當然，鞋款部分更是主要看點，維吉妮維婭（Virginie Viard）最新2021/22 Cruise度假系列中的設計鞋款藏身此處，經典的雙色鞋以楔型瑪莉珍款式重新演繹，搭配鮮明鞋頭設計豐富整體；或是強調季節感的草編鞋、融入了斜紋軟呢的雙色芭蕾舞鞋，彰顯優雅本質，另也有秋冬必備的皮革羅緞雙色襪子造型短靴。





▲白色斜紋軟呢雙色芭蕾舞鞋；金色皮革羅緞雙色襪子造型短靴 。（圖／品牌提供）