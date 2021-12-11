終於不用爛大街！4個「韓國小眾品牌」細節滿分、明星也愛穿

文／Dappei

街頭感的單品憑著舒適的剪裁、不同品牌理念的設計、能與其他風格混搭出個人風格 ⋯⋯ 等原因而深受大家喜愛，而許多韓國街頭品牌在設計上融合了不同風格，例如：近年十分流行的軍工裝元素、復古美式風格，再以各自的觀點加以詮釋，進而發展出各具特色的服裝，並藉由搶眼的風格吸引不少國際知名品牌合作。今回 Dappei 要來分享四個細節滿分、設計讓人驚艷的韓國品牌，讓我們一起看下去吧！

1. LMC

這個服裝品牌 LIFUL 旗下的品牌平價、有街頭感、獨到的細節設計都讓它成為韓國大學生愛牌之一，加上保有自身的都市街頭感同時也不斷嘗試融入潮人們喜歡的音樂、運動、軍工裝 ⋯⋯ 等元素，使它在快時尚盛行的韓國佔有一席之地，甚至吸引國際知名品牌的合作，例如：Nike、PLEASURES。醒目的 logo 加上搶眼的設計所展現的強烈視覺效果，也使它深受嘻哈歌手的喜愛，是很適合搭配出個性的單品！而今年更是與經典犯罪片《SCARFACE》合作推出印有經典場景、標語的羽絨外套、針織衫、毛帽 ⋯⋯ 等，若是喜歡有細節的街頭單品又擔心駕馭不了強烈的風格，搭編很推薦最左邊的帽 Tee，紅色的 logo 加上水洗、部分破壞設計都讓這件帽 Tee 更有復古街頭感，而且主色為低調的黑色，無論褲款選擇街頭感的運動褲或牛仔褲都很百搭。

（圖源）

2. CRITIC

CRITIC 這個帶有復古風格的韓國街頭品牌早已有一大票粉絲，而該牌最廣為人所知的設計大概是翻玩了肯德基爺爺及麥當勞叔叔的 HTPE FIVE 系列，透過逗趣的畫風及清新亮眼的配色加以呈現，之後還跟肯德基推出聯名系列！今年無論春夏或秋冬都以與大自然有關的元素為發想，融合該牌的復古、街頭感推出帶有 Cyberpunk 風格的單品，喜歡街頭感或嘻哈風格都很適合將這些單品融入自身風格中。其中，FOREST WARS 系列裡一頭捍衛森林的黑熊為設計的圖案，讓單品更加醒目同時也提醒我們正視與大自然相處的關係。

（圖源）

3. ANGLAN

ANGLAN 是韓國的小眾品牌，風格與大部分人認知中的「韓風」較不同；服裝剪裁寬鬆，單品設計不只帶有日系的率性，也有美式復古的味道，推薦給喜歡 cityboy 風格的搭黨。其中，最具代表的單品大概是廓型氣球褲莫屬，ANGLAN 的氣球褲用料十分扎實，使得擁有寬鬆輪廓的同時不會顯得沒精神，而除了常見的卡其布料款式，也推出冬天很保暖的羊毛款，加上混紡處理使得雖然是羊毛材質，但卻不會厚重。另外，ANGLAN 的單品顏色無論撞色款或單一色系都很特別，著重色系搭配的搭黨一定要參考看看！

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4. Fallett

如果沒聽過 Fallett 那一定也聽過 COVERNAT 這個韓國大學生們喜歡且明星私服也超常出現的品牌，而 Fallett 則是與 COVERNAT 同個公司旗下的小眾品牌。印有藝術字體的品牌 logo 衛衣在 logo 的設計上以圓弧形及異材質凸顯了簡約而不失精緻的造型，簡單搭上刷舊牛仔褲或時下流行的繭形褲就很好看；該牌也常以中古世紀畫作加上水洗設計讓單品呈現復古的感覺，光是一件圖 Tee 就能讓街頭感多了藝術氛圍，無論單穿或以內搭襯衫露出領片增加層次感的穿法都很好看。另外，Fallett 這次跟牛仔褲品牌 Lee 推出的聯名款，融合兩家各自的特色，讓美式休閒多了 Fallett 藝術中帶有可愛的視覺效果。

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Dappei 結語：

不同的品牌在融合了主理人、設計師的理念後都有各自的特色，而找到與自己想法類似的設計就能較容易找出能融入自身風格、蹦出不同樣貌的帥氣單品，希望以上分享的四個各具特色的韓國品牌，能讓搭黨在搭配上有更多靈感。

文字編輯 ：Yei

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