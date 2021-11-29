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KANGOL大學T打折了！奶茶色好溫暖　Oversize、短版超齊全

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文／C編

大學T舒適好穿搭，是冬天不能少的服裝，只要磅數夠，單穿或是裡面再加一件發熱衣，就很夠抵擋寒風，也可以內搭高領毛衣、襯衫等等，變化很多，怎麼搭配都不無聊，「Her森森」推出多款KANGOL大學T，全都下殺優惠折扣，買到賺到。

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▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

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KANGOL 寬版落肩Logo帽T，原價1880元、特價1680元

▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

1983年創立的英國品牌KANGOL，以袋鼠作為標記，結合英倫風格與美式節奏的單品，受到很多人喜愛，Oversize的Logo帽T是近年大勢，落肩的設計看起來更有型，搭配牛仔褲就可以輕鬆出門，喜歡下半身失蹤造型的女孩，更是需要。

KANGOL落肩小Logo長T，特價1480元

▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

袋鼠Logo在胸前，小小的卻很吸睛又具有識別度，背後大大的鏤空KANGOL字樣，展現出霸氣又時髦的風格，落肩的肩線設計讓整體看起來更有態度，圓領無帽款式很容易搭配變化。

KANGOL短版修身帽T，特價1680元

▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

近年非常流行短版上衣，若隱若現的露出腰際，看起來運動又性感，這次KANGOL也推出了短版的修身帽T，簡約的米色或是淺藍色看起來都青春洋溢，不管是搭配運動褲還是牛仔褲都可以輕鬆穿出有型的好身材。

KANGOL Logo大學T，特價1580元

▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

大地色系非常受到歡迎，尤其奶茶色顯得溫暖又時髦，KANGOL的Logo大學T就是這樣的設計，簡單之中又能修身顯瘦，男女生都適合。

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▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

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KANGOL束口棉長褲，特價1680元

▲KANGOL,大學T,穿搭,束口褲,Her森森,。（圖／Her森森）

都買了KANGOL的上衣了，怎麼可能不來一件長褲呢？這款束口棉長褲，穿起來舒適親膚，而且俐落又方便活動，束口的設計穿起來簡約又有型，整體顯得更加有精神，絕對是平日休閒穿搭的好夥伴。

關鍵字：

KANGOL, 大學T, 穿搭, 束口褲, Her森森

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