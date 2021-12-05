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秋冬加一點「酒紅色單品」增添高貴輕奢感　搭粉紅色‪意外match

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▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

酒紅色融合了鮮紅的熱情與帶紫的神祕感，藉此延伸出精緻、奢華、時尚的特點。隨著紫色參與成分的多或少，展現出來的色澤也不盡相同，多一分則更顯高貴優雅；少一分則熱烈活潑。在隨之到來的秋冬之際，選用濃郁飽滿的酒紅做搭配，絕對是一種明智之舉！

Style 1

型人 sosoandwhat 採用的紅相對不那麼濃厚，搭配上以大面積的天藍與酒紅做主體，同時用米白色的單品在細節處作點綴，整體寬鬆的輪廓讓視覺看起來更加慵懶舒適。上衣袖子的部分參與了一些深藍色的設計，也讓造型增添一些豐富度，而全身上下的單品顏色基本上都是相互呼應，尤其是頭上貝雷帽一次涵蓋紅、藍、白三色。總和來說，整套穿搭的細節做得相當到位，喜歡類似休閒風格的搭黨一定不能錯過！

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

Style 2

型人 _swag1209_ 將神祕的酒紅與柔和的粉紅做搭配，同時再補以米色系開襟衫做外搭，藉由增加上半身的份量感來平衡整體比例。下半身部分選擇酒紅喇叭褲與同色系的樂福鞋搭配，讓視覺上有延長身型的感覺。整體造型以合身感呈現，利用紳士帽、樂福鞋等正式感較重的單品，與毛衣、開襟衫、喇叭褲這類的休閒衣物做混搭，展現獨一無二的穿著風格！

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

Style 3

型人 xximouxxi 選擇把酒紅長褲與黑白兩色做搭配，藉由無彩色的襯托來凸顯長褲的特點。單品選擇上都使用非常寬鬆的板型，上半身利用長短袖疊穿的方式來增加層次感，同時把衣服扎進褲頭讓身型維持在合宜的比例，長褲褲腳的部分有抽繩的設計，讓長度剛好落在交界處而不至於過長。整體看似相當寬鬆，但在該收的地方也處理的剛剛好，喜愛嘗試寬鬆風格的女孩一定要筆記下來！

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

Style 4

型人 h_ui_zzzz 以多層次搭配的方式表現，以輕柔的粉色作為打底，接著搭上直紋的米白色襯衫，再以深沉的酒紅外套穿在最外層，由淺而深、由輕到重的呈現方式相當舒服。搭配上藉由短版外套與內層襯衫的長短差異做出層次感，下身長褲在褲腳稍稍堆積的部分為整體比例分配起到重大作用，最後以深藍色貝雷帽與胸前的藍染項鍊加以點綴，完成一套充滿細節與層次感的造型。

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

▲酒紅穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語

許多人會認為酒紅相當的難搭配，在路上也鮮少看到男生著用，因此 Dappei 今天介紹了 3 套男生與 1 套女生的搭配，希望給予對秋冬穿搭還沒有靈感的朋友些想法，或是對酒紅色還存疑的朋友希望能改變看法，掌握好配色原則人人都能駕馭它！

文字編輯：Iven

美式復古穿搭範本，YouTuber「4m8er」玩轉顏色穿出酷甜感，女大生、小資女追起！

亮色系才不難搭！基本穿著只要懂「亮點穿搭」，就有效提升回頭率穿出時尚感

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 酒紅

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