想成為炸毛的「髮量王者」不是夢！做好這4點包準髮絲豐盈又柔亮

文／Squid

很多人都想要擁有豐厚的頭髮，不僅整個人看起來比較健康，也會比較好看，比起頭髮稀疏來說更加有精神，想要達到這樣的目標，其實在洗髮這個步驟非常重要，《ET FASHION》就盤點一些需要注意的小細節，做好了想要炸毛都很簡單。

1.梳子先梳頭髮

可以挑選兩把梳子，一把洗頭前用、一把洗頭後用，在洗頭前先用梳子把頭髮跟上面的髒污梳開，梳子挑選只要不會勒頭髮、不會疼的就可以，然後洗完頭也要把頭髮梳順，同時可以進行拍打，幫助頭皮血液循環。

2.使用起泡器

很多人洗頭髮都會直接把洗髮精上頭，其實這樣很容易刺激到頭皮，長時間使用下來並不好，建議可以先用起泡器，將洗髮精打出泡沫之後，再塗抹上頭，這樣可以降低刺激的狀況，同時也可以將頭皮洗得更加乾淨清爽。

3.牛角梳按摩頭皮

建議可以挑選比較大間距的牛角梳，可以避免拉扯到頭髮，同時又可以透過從前往後的梳動過程，進行頭皮按摩，幫助血液循環更好，不管是對現有的髮絲還是剛冒芽的小髮絲，按摩絕對是很好的一件事情。

4.頭皮去角質

頭皮跟臉的肌膚一樣，需要定時的進行大清理，建議可以運用頭皮的磨砂膏或是去角質液，幫助頭皮去除多餘的油脂以及髒污，建議可以一週使用1、2次，幫助頭皮更加深層的淨化，給頭皮營造出更好的環境，養成完美髮絲。