男生用「4種項鍊」替穿搭加分！銀鍊是入門款、古布日系控必收

文／Dappei

配件的種類琳瑯滿目，有了飾品的點綴也能讓你的搭配顯得更有質感。雖然男性在飾品款式的選擇上比較少，但掌握好不敗的經典單品，依然能替穿搭加分不少！今回 Dappei 要介紹幾款高人氣的項鍊，如果是最近有想要購入配件的搭黨，那或許這篇介紹能帶給你一些靈感。

# 銀鍊

從早些年流行的韓系穿搭，或是後來盛行的日系風格，從身上的穿搭都能不約而同地發現銀鍊的存在。作為項鍊的基本入門款，低調的銀質配上簡約俐落的外觀，就像黑褲 X 白 T-shirt 那樣的百搭，在穿搭上的應用可作為細節處的點綴，即便只穿著一件素 T，但只要配上一條細長的銀鍊不僅顯得更有質感，還能讓簡單的穿搭提升一個檔次。

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# 珍珠項鍊

珍珠項鍊絕對是這一、兩年來最火熱的單品，起初由國外大咖名人搶先上手，像 A$AP Rocky 、Pharrell Williams 等人都受其所著迷，而後進而在全球引起熱潮，誰能想像過去被女性所喜愛的珠寶，在今日竟能成為男士們爭搶的熱門單品！在搭配方面可用潮流街頭的風格作打扮，透過和古巴鍊的混搭在古典 & 流行間擦出新火花，同樣也能以紳士、正裝感的單品來結合，像是西裝外套、Boots cut 剪裁的長褲，都能帶出珍珠最原本的高貴質感。

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# 吊飾項鍊

這幾乎能說是接觸項鍊的開頭吧！從小時候的玩具到現在的潮流單品都會見到，涵蓋的範圍相當廣闊，像是 supreme 的打火機項鍊、goro's 的羽毛，甚至是高單價的精品都能看見蹤跡。而在搭配上的風格也很多元，從時下流行的個性打扮、粗曠霸氣的軍工裝穿搭，到時髦有型的奢華風格都能相容，可見他在搭配上的優勢及魅力相當強大。

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# 古布項鍊

喜愛日系復古的朋友看過來！現在要介紹的古布項鍊你一定很有興趣。項鍊本身由一些老布 or 經過藍染工藝處理的布料製成，藉由洗舊的手法，讓產品本身自帶復古懷舊的氛圍，配上襯衫、羽織、絨布料質的單品都很適合，充分表現濃厚的日系情懷。除此之外，由貿易珠、琉璃珠製成的串珠項鍊也很有復古的味道，配上一些迷人的老物，就能營造成熟又有魅力的浪漫美學。

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Dappei 結語

項鍊本身真的是很好搭配的單品，尤其現在 unisex 風格也越來越被接受，男性在穿搭上的選擇無論是風格還是單品，都有更多的空間去做調整。如果平常總覺得自己穿搭少了些細節，在看完這篇文章後相信對項鍊多少有基本的了解，不如趁著聖誕節要到了買個禮物犒賞自己，讓自己開心還能讓搭配更有細節！

文字編輯：Iven

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