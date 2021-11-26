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《艾蜜莉2》爆款單品先出爐！「法國穿搭」菱格紋背心、多層次長裙必收

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▲Emily In Paris 2 。（圖／翻攝自IG）

▲熱門影集《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris 2》將在12月底正式回歸 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

熱門影集《艾蜜莉在巴黎 Emily In Paris 2》將在12月底正式回歸，第一季不光劇情留給影迷無數遐想空間，連其中女主角莉莉柯林斯（Lily Collions）演繹的多套法國風造型也都成為經典，而她搶先在IG曝光的第二季穿搭中，已經有許多單品預告了時尚趨勢！

莉莉柯林斯親自在IG揭秘第二季造型，其中一套穿著菱格紋針織背心搭配翻領西裝背心，流露濃濃的巴黎氣息，其實針織背心就出自法國輕奢品牌Maje旗下的 2021秋冬Bow Print限定系列，該品牌以高級設計感與相對親民的價位擄獲時尚迷，在台灣也設立多間門市。

▲Emily In Paris2 。（圖／品牌提供）

▲Maje  2021秋冬Bow Print限定系列菱格紋針織背心 。（圖／品牌提供）

莉莉柯林斯選擇菱格紋搭配不敗的蝴蝶結元素，巧妙傳遞甜美氣息，接著更以VALENTINO粗腰帶點綴修飾身材曲線，讓整體造型更為完整，既有氣場又不失女人味，相當值得女孩們學習。

另一套出現在影集封面的紫色連衣裙來頭也是不小，來自品牌Magali Pascal ，設計師在巴黎出生，以獨特波希米亞美學融入流動感設計，莉莉柯林斯將亮麗色系完美襯托白皙膚質，再以深V與側開剪裁大秀火辣身材，最後透過不規則裙襬收尾，讓長腿映入眼簾，無疑是時尚範本。 

關鍵字：

艾蜜莉在巴黎, Emily In Paris, 莉莉柯林斯, Lily Collions

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