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聖誕禮物挑了沒？預算1千內清單　果乾熱紅酒、可麗露擄獲吃貨朋友

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

聖誕節將至，還在為交換禮物苦惱嗎？這裡直接幫你整理出兩類清單，讓你輕鬆找到禮物。第一類是「預算有限」，不管是500元、1000元、2000元以內，都能找到符合預算的禮品，第二類是「趣味美食」，讓你用充滿節日氛圍的熱紅酒材料包、可麗露禮盒…，擄獲吃貨朋友的心。

【預算有限】

1.500元以內

設計品牌缪香推出的「聖誕曠野之地麋鹿款擴香瓶」便宜又有質感，簡約瓶身與充滿節慶氛圍的麋鹿圖樣結合，擺在家中如同擺飾一般，為空間妝點。香味是適合冬日的木質調，聞了能安定身心。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

設計品牌大春煉皂配合節日，推出了期間限定的「聖誕節自選交換禮物袋」，帶來「暖心雪寶」、「希望之森」兩款聖誕造型沐浴皂，香味分別是馥郁茶葉香和優雅木質香，寒冷的冬天用它們洗臉特別療癒。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

2.1000元以內

設計品牌Tangle Angel的「天使梳」，由英國凱特王妃御用髮型設計師所研發打造，除了外型唯美，更主打乾濕兩用、防靜電、抗菌等多功能，能減少髮絲拉扯，解決打結問題。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

在地保養品牌愛蕊友肌，帶來了兼具美觀與實用的「刮痧聖誕禮盒」，滾輪、刮痧板選用天然粉晶玉石製作，搭配保養品在身上按摩，能讓臉、頸、四肢…徹底放鬆。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

3.2000元以內

設計品牌A Cure for Gravity的「空氣感玻璃香薰爐套裝」質感爆表，玻璃香薰爐有著俐落的流線造型，放入如方糖般的香磚並點燃，就會散發純粹美好的香氣，過程中可透過加減香磚來調節味道濃度，體驗使用香氛的更多樂趣。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

【趣味美食】

1.森小姐的茶店 德國果茶耶誕倒數禮盒，NT$999

這款聖誕倒數禮盒以「家」為概念，打破方型盒子的印象，讓你從一棟棟精緻的迷你房屋中感受驚喜。12月每天打開一盒，總共可以得到21款無咖啡因果茶與4樣驚喜禮物。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

2.果食男子 紅酒、奶茶、可樂香料包DIY禮盒，NT$1,120

寒冷冬天就要喝暖暖的飲品，果食男子推出的「香料包DIY禮盒」幫你備齊所有材料，讓你在家就能輕鬆煮出超夯的果乾熱紅酒。另外還有鍋煮奶茶、手工可樂香料包，可以親身體驗搗香料、熬煮飲品的樂趣。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

3.Elisa's Wonderland 聖誕曲奇禮盒，NT$750

「聖誕曲奇禮盒」集結9款不同風味的餅乾，包含肉桂流星曲奇、焦糖佛羅倫丁酥餅、羅蜜亞曲奇餅乾等等，外觀結合聖誕節元素，有可組裝的立體聖誕樹造型，撒上細糖粉的白雪球…，讓你感受節日氛圍。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

4.小樹森林甜點工作室 好野巧克禮盒，NT$599

「好野巧克力禮盒」是可麗露禮盒，有濃情黑可可、好野榛果杏仁巧克力、可可威士忌等三種新口味。可麗露本身外脆內軟，一口咬下能品嚐到可可與脆皮榛果、濃醇酒香相融的滋味。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

5.G Morning Coffee威士忌酒香咖啡套裝禮盒，NT$1,620

威士忌酒香咖啡禮盒內含獨特咖啡鐵罐、沖煮道具及隨身杯，讓你上班時想來杯帶酒香卻不帶酒精的療癒咖啡輕鬆又簡單，時時刻刻撫慰你的心。

▲聖誕禮物。（圖／pinkoi提供）

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關鍵字：

pinkoi, 聖誕節, 耶誕, 聖誕禮物, 禮物

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