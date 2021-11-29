心情浮躁時這麼做！8招「舒緩法」放空、看劇都可以獨自完成

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人難免會遇到心情浮躁的時候，浮躁的情緒會讓人感到煩躁甚至想亂發脾氣，對日常生活也會造成一定程度的影響。為了讓緊繃的情緒快速穩定並放鬆下來，首先要先釐清浮躁的情緒是怎麼來的，例如：睡眠品質差、工作壓力大、人際關係、課業繁重、金錢壓力等等；再來就是如何放鬆情緒，以下整理8項能緩解浮躁情緒的方法，一起看看吧。

1.獨自外出，放空冥想

雖然與家人、朋友相處可以讓人感到放鬆，但心情浮躁時更適合自己外出。一個人外出時，可選擇能讓你感到放鬆的空間，安靜釐清自己的情緒；除了釐清情緒外，也可以試著放鬆心情，聽歌或是安靜冥想，並且不要有過多的想法。

▲試著享受個人時光，並思考自己的情緒。（圖／翻攝自小紅書@田田愛拍照，@OfsamMi）

2.吃一份想吃很久的餐點

如果你剛好是個吃貨，那麼大吃一頓絕對能解決你煩躁的情緒，選擇1～2項想吃很久的美食，不論冰淇淋、蛋糕、義大利麵還是烤肉都好，讓美食安撫一下浮躁的心。

▲沒什麼事是美食無法解決的。（圖／IG@rice_fishfoodie授權提供）

3.整理家裡，斷捨離

若是生活環境過於雜亂，可能會因為周遭雜物過多而感到心煩意亂，因此在心情浮躁時，不妨打掃一下自己的屋子，將不會用到的物品收起來或整理掉，在整理房屋的過程中，也可以順便調整心情，還給自己一個舒適的生活空間。

▲將讓人看了感到煩躁的雜物整理乾淨，會比較不煩躁。（圖／翻攝自小紅書@收納師在多倫多）

4.運動

運動可以有效改善情緒，針對不同的心情，選擇不同的運動項目，才能有效紓緩情緒。情緒低弱時可以從事游泳、跑步、健走等有氧運動，增加身體含氧量，使腦部清晰思考，有助於情緒控管；也可以選擇騎腳踏車、踩飛輪，並同時聆聽音樂放鬆心情。

▲運動可以有效調整情緒。（圖／翻攝自小紅書@Tingting，@Pilates with Erica Wu）

5.與家人通話

不知道該如何紓發不安、不確定的情緒時，不妨與家人聊聊天，不論是爸爸、媽媽還是兄弟姐妹都好，找一位與你最親近的家人，將心中的煩悶說出來，煩躁的感覺會降低許多，畢竟家是最好的避風港。

▲心情不好時，不妨打給家人聊聊天。（圖／翻攝自小紅書@雲端夢游，@zeo小涵）

6.打理自己

心情浮躁時，除了轉移注意力外，也可以將自己好好打理一下。不妨趁此機會，為自己買件新衣服、換個髮型等等，除了釐清自己內心的感受，將外在形象打理整齊，不僅能調整心情還會對自己增加自信。

▲打理自己也可以改善浮躁情緒唷。（圖／翻攝自小紅書@Ronnie＿肉泥）

7.看劇、看書

觀賞幾部讓你感到有興趣的戲劇、綜藝節目、卡通等等，療癒的節目內容能讓你暫時忘記浮躁的情緒；心情浮躁時，肯定沒心情讀書，這種時候，不要看與課業、工作相關的文字，而是看一些會讓你感到放鬆的書籍與影片，好好享受一下。

▲可以找會讓自己放鬆的書或影片放鬆心情。（圖／翻攝自小紅書@是小暖啦，@粥也也）

8.將心情記錄下來

上述方法基本上都在轉移你的注意力，最終還是正視自己的情緒，將自己的心情記錄下來，不論是開心、傷心、憤怒、悲傷等情緒都可以記錄下來，同時也比較容易找到浮躁情緒的根源，並且能夠有效的對症下藥。

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