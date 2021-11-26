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600坪全台最大無印良品明年1月開　獨家玻璃DIY體驗、免費飲水機

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▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

▲無印良品宣布將於美麗華開設全台最大門市，廣達600坪，並提供日本已開始的給水機服務。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

記者蔡惠如／台北報導

居家生活品牌MUJI無印良品，近期宣布將於內湖美麗華百樂園開設全台最大店的消息，其面積廣達600坪，除了一般民眾都已相當熟悉的樣貌之外，也新增許多近年的新亮點，包括自家選品的MUJI FOUND、MUJI BOOKS之外，也獨家引進日本門市提供的給水機服務，以及玻璃工坊，提供製作玻璃的DIY體驗。

▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

在多變且充滿挑戰的零售市場，品牌需不斷延伸觸角，以滿足消費者對於嚐鮮的需求，台灣市場近幾年有大量的日本品牌進駐引進，受不少文青消費者支持的無印良品，除持續進行產品價格優化之外，近年也積極推動部分門市引進在地物產，強調店與店的特色之處，針對明年1月將開幕的美麗華最大店，則是集大成且提供2個獨家特色。

首先美麗華店將引進全台首間「免費給水機」，強調提供安心安全的過濾飲用水，讓顧客直接裝取，其服務在日本已經開始推行，透鍋專屬的APP可查詢周邊無印良品給水機門市的位置，而台灣則從美麗華店開始提供，雖然應暫時不會有專屬的APP查詢服務，但在門市也將販售可重複使用的玻璃水瓶，讓消費者減少一次性容器的使用。

▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

▲日本消費者還能從專屬APP看到利用給水機能為地球省下多少碳排放。

第二個獨家特色便是玻璃工坊，業者表示該公坊將提供製作玻璃DIY體驗，也販售玻璃製品，並設置玻璃回收服務，支持資源循環及再生利用。其他包括販售台灣在地優質農家產品，並引進無印良品選品系列「FOUND FOOD」的良品市場，還有就是已在部分百貨店出現的MUJI BOOKS，美麗華店也將提供5千本的最大規模，現場除了以基本生活需求的食衣住行育樂選書之外，更以「聯合國永續發展目標SDGs」為主軸，進行書籍推薦。

▲無印良品美麗華店。（圖／翻攝日本無印良品官網、台灣無印良品提供）

▲無印良品美麗華店將獨家設置玻璃工坊。（圖／台灣無印良品提供）

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