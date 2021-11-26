楊冪辣曬S曲線腳下驚見「災難單品」！　網膜拜：腿精任性

▲楊冪。（圖／翻攝自楊冪微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星楊冪工作滿檔，近期播出的《斛珠夫人》製造不少話題，戲外她則敬業登上直播間帶貨商品，換上一身簡潔黑色西裝搭配削肩上衣展露性感曲線，還不忘曬出白皙美腿寵粉一波，就連踩著自己代言的「洞洞鞋」都毫無違和感，讓網友朝聖：「這都能駕馭。」

▲楊冪是美國休閒品牌卡駱馳Crocs 的代言人，為品牌腳踩洞洞鞋登上直播帶貨 。（圖／翻攝自楊冪微博）



楊冪擁有高人氣，同時也是美國休閒品牌卡駱馳Crocs 的代言人，今（26日）登上直播帶貨商品，穿著掛脖上衣搭配時裝品牌AREA短裙，運用纏繞於頸部的綁帶細節，彰顯纖細鎖骨優勢。接著以同色黑白車線短裙呼應，一雙白皙美腿若隱若現，楊冪不負腿精之名，更在短裙下搭配及膝長襪與Crocs 洞洞鞋，呈現出對比效果，整體造型走暗黑風格，讓粉絲耳目一新。

▲網友認為「腿精」楊冪駕馭洞洞鞋很完美 。（圖／翻攝自楊冪微博）

而工作室釋出精修美照時，網友普遍認為楊冪身材毫無缺點，而且美腿搭配了一雙洞洞鞋，幾乎是凡人難以駕馭的程度。因為洞洞鞋款一向是評價兩極的單品，愛好者眾多，但也不少人認為造型太顯眼、難搭配，因此有了災難單品的封號，顯然在楊冪身上根本不存在這一缺點，引起粉絲驚呼：「只有楊冪能駕馭」、「不穿高跟鞋拍大片真的狂」、「洞洞鞋穿得這麼性感是第一人了」、「這雙可以有同款」。