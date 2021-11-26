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ZARA標籤「形狀符號」藏尺寸挑選關鍵　◼︎、▼、●都有各自的意義

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記者王則絲／台北報導

西班牙快時尚品牌ZARA是許多民眾們衣櫃裡最常見的品牌之一，商品上新的速度非常快，讓人每次逛都能覺得很新鮮，不過在尺寸的選擇上，常成為民眾遇到的問題，在無法試穿的情況下，經常必須退換貨，有網友就發現ZARA的服裝標籤上都會標有正方形、三角形或圓形的符號，而這其實正暗藏著挑選尺寸的關鍵。

▲zara。（圖／翻攝自官網）

▲ZARA的尺寸挑選，常成為民眾的困擾。（圖／翻攝自官網）

有網友分享，依據長年購買ZARA衣服的經驗，他發現，從ZARA服裝標籤上的符號可以歸納出版型的種類，進而成為挑選尺寸時的參考。實際至ZARA店中逛逛，的確可以在衣服的布標上看見「◼︎、▼、●」的符號，以下就來看看網友歸納出的符號意義：

「◼︎」符號：

正方形通常代表版型正常，依照自己平時的尺寸挑選即可。

▲zara標籤 。（圖／記者王則絲攝）

「▼」符號：

三角形通常代表版型偏小，若是合身服裝建議要拿比平常尺寸大一號。

▲zara標籤 。（圖／記者王則絲攝）

「●」符號：

圓形通常代表版型偏大，可以選擇比平常尺寸小一號。

▲zara。（圖／記者王則絲攝）

經ZARA解釋，其實會有這三種符號的區分，是因為女裝分為不同的系列，每一系列的版型不同，所以才會用符號來標示，方便內部區分與陳列，也的確能幫助民眾尋找適合自己的版型，不過為了減少退換貨的麻煩，能試穿再決定尺寸還是最精準。

關鍵字：

ZARA, 標籤, 布標, 形狀, 尺寸挑選, 尺寸

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