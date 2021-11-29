《蠟筆小新》全員換上動物裝夠Q！大象包包、立體抱枕逼人掏出荷包

編輯／Emily 圖／翻攝自3coins.jp、twitter@3coins_news、store.world.co.jp

日本雜貨品牌3COINS經常與卡通人物合作推出聯名，這次他們攜手人氣動漫《蠟筆小新》，將主角野原一家、春日部防衛隊成員全部換上動物裝，看小新變成大象、小葵變成袋鼠整個萌度大升級，做成髮帶、毯子、抱枕等家居小物讓粉絲們無法抗拒，只能乖乖掏出荷包了。

「蠟筆小新動物系列」讓所有角色都換上動物裝，小新變成大象有夠搭，妹妹小葵是袋鼠，爸爸、媽媽則變成驢子和河馬，好朋友風間、妮妮、阿呆、正男分別是松鼠、兔子、乳牛、小雞，連寵物狗小白都套上刺蝟裝，肥嘟嘟嘴左衛門則變成老虎，這些圖案做成家居小物整個萌翻。

這系列中「大象小新小包包」和「大象小新髮帶」特別讓人心動，「大象小新小包包」的小新頭戴淺藍大象頭套，配上亮晶晶眼神有夠Q，側背在身上超吸睛。「大象小新髮帶」用軟軟布料製成，還做出立體象鼻和耳朵，洗臉時戴著好療癒，髮帶還有老虎肥嘟嘟左衛門款。

大象小新、老虎肥嘟嘟左衛門也被做成室內拖鞋、家居褲和襪子，冬天在家裡穿非常溫暖。

其他還有袋鼠小葵零錢包、兔子妮妮鏡子，野原一家抱枕、鋪滿毛毛的毯子等眾多商品，全部都讓人想收藏。

喜歡卡通人物聯名的話，也可以看看日本雜貨品牌ITS'DEMO與迪士尼的「小熊維尼聯名」，這次以「夜晚」和「緞帶」為主題，設計出一系列夢幻圖案，再做成抱枕、包包、餐具、文具等商品，其中「小熊維尼抱枕」真的過分可愛，戴睡帽、抱著棉被的模樣讓人瞬間融化。

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