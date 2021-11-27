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LIFE・經典／將日光變成水波的窗簾　小巧思創造驚喜空間

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▲Water Shadow Curtain。（圖／翻攝音Oto Kawamata twitter）

▲Water Shadow Curtain。（圖／翻攝自音／Oto Kawamata twitter，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在居住空間越來越擁擠的城市，我們又碰上了疫情的考驗，許多人想把家的空間或是擺飾升級，無疑是希望能好好改善，這個以後會好好窩著的地方，因為我們可能走特定的情況下，需要待在家中的時間變得更長，然而一位東京設計師提出的想法，讓室內空間能出現令人愉悅的巨大變化。

日本設計師Oto Kawamata預想出了一款窗簾，透過類蕾絲的作用讓通過的光線，可以達到過濾與焦散效果，就像是游泳池底部或水族箱內呈現出的水波，讓整個室內都充滿這種令人感到清涼或愉悅的輕光線，產品名仍目前也很直白的叫做Water Shadow Curtain。

而這種透過窗簾編排感變陽光而產生的焦散，當然也會隨著日光的強弱與位移，室內的水波效果也會跟著改變，不但能提供使用者更加療癒的感受，也能細細品味如同有生命的生活周邊，把光影跟空間形成串連，就是生活隨手可得的美感。

▲Water Shadow Curtain。（圖／翻攝音Oto Kawamata twitter）

雖然該產品目前仍處於原形階段，不過Oto Kawamata釋出的想法似乎獲得不少正面的回饋，目前他已經成立一間機構積極將此產品正式推出市場，期望我們也能聽到好消息，如果在台灣能買得到那就更好了。

近期IKEA也推出一款吸音窗簾GUNNLAUG，藉以幫助居住在擁擠城市、總與高頻聲音對抗著的人們，更棒的是主要的材質是來自於自然的雪尼爾紗，不是用上什麼莫名其妙的塑膠物質之類，而優異的吸音效果來自於編織的方式，據官方表示可吸收同品類多達50%至100%的高頻噪音。

▲IKEA吸音窗簾。（圖／翻攝IKEA官網）

▲IKEA推出吸音窗簾，台灣也有得買。（圖／翻攝IKEA官網）

這種採用材質的物理特性或是製作技術，巧妙的提供更多用途與功能的居家商品，比起需要安裝高科技的電子設備來達到效果，更讓使用者覺得親近且自然，在不造成更多地球負擔、又能提供更加舒適的居家解決方式，相信我們會樂見更多。

關鍵字：

LIFE, 經典, 居家, 設計, 窗簾, IKEA

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