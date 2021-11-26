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賽琳娜穿「克里斯伊凡毛衣」掀粉絲暴動　狂腦補：兩人真的談戀愛？

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記者王則絲／外電報導

小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）日前與「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）傳出緋聞，被雙方粉絲極力送作堆，近日泰勒絲（Taylor Swift）在一篇TikTok貼文中拍到了賽琳娜穿著一件白色針織毛衣，激似克里斯伊凡於電影《峰迴路轉》中所穿的破洞毛衣，就被網友們指出是穿了「男友衣」，瘋狂腦補兩人熱戀Ing，掀起留言區一陣暴動。

▲賽琳娜穿克里斯伊凡毛衣。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜穿克里斯伊凡毛衣。（圖／翻攝自IG）

▲克里斯伊凡於電影中經典的「破洞毛衣」造型。（圖／翻攝自劇照）

克里斯伊凡先前於電影《峰迴路轉》穿了一件白色針織毛衣，因為實在太帥而讓這件「克里斯伊凡的毛衣」爆紅，衣服上的破洞與脫線領口則是刻意安排，為了凸顯劇中飾演特權階級有錢人的他，即便擁有好車、好衣服也不懂得珍惜。

@taylorswift OH NO @selenagomez #snl #swifttok Oh no my bestie is a bad b - Luke Franchina

而近日在泰勒絲分享的TikTok影片中，正好拍到了賽琳娜穿著一件白色針織衫，外型激似「克里斯伊凡的毛衣」，讓網友們紛紛模糊了影片焦點，嗨翻腦補：「賽琳娜穿克里斯伊凡的毛衣？」、「他們該不會真的戀愛ing？」

▲賽琳娜穿克里斯伊凡毛衣。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜身上的毛衣被網友指出是「克里斯伊凡的毛衣」。（圖／翻攝自TikTok）

不過賽琳娜身上的毛衣當然和「克里斯伊凡的毛衣」不一樣，賽琳娜所穿著的毛衣為ZARA的Cable Knit女裝針織衫，只是看在幻想兩人能真的談戀愛的粉絲們眼中，一點點可以搭上邊的蛛絲馬跡，都能掀起暴動。

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關鍵字：

賽琳娜, 賽琳娜戈梅茲, Selena Gomez, 美國隊長, 克里斯伊凡, 毛衣

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