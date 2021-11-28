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星．變美／「最美歐巴桑」陳美鳳超逆齡，自曝青春不老「6秘技」

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▲▼陳美鳳逆齡秘訣。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

▲65歲陳美鳳代言醫美療程，非常有說服力。（圖／品牌提供、翻攝自FB/陳美鳳MeiFen，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳首次代言醫美療程，身著合身洋裝出席活動曲線畢露，肌膚發光整個超逆齡，她分享女生都希望看不出年紀，但因為她出道太久，在台灣也沒有秘密，現場她大方分享青春不老秘技，一起來學習。

#早餐前一顆蘋果

早上醒來第一口會喝溫水，早餐前會吃一顆蘋果，之後才會開始吃早餐，她身上帶的食物都很健康，偏好吃原型食物，像是地瓜、菱角，最近更是愛上紅石榴。

▲▼陳美鳳逆齡秘訣。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

#很愛喝湯加上薑片

美鳳姐分享，現在很多女生為了維持身材，都會少吃，但她維持身材的方式反而是吃很多，她認為吃對的東西很重要。她很愛喝湯，早上一定會喝湯，不管是哪種湯一定都會加上薑片，幫忙趕走體內寒氣。平常通告時就會帶上熱湯，裡面放幾片肉和蔬菜，這樣就是她的早餐。

#加工品不碰

因為先前皮膚過敏的關係，更明白挑選食物的重要性，現在的她幾乎不吃加工食品，把加工食品的扣打拿來吃麻辣鍋，她笑說什麼都不吃會不開心，偶爾還是要滿足口腹之慾。

#幾乎不吃甜點

女生最愛的甜點，美鳳姐也把她丟一邊，她把甜點的扣打拿去吃水果，她說一年會破一次戒喝可樂，因為想吃Pizza一定要搭可樂最對味。

▲▼陳美鳳逆齡秘訣。（圖／翻攝自FB、品牌提供）

#適量的運動

她在大餐前後都會運動，但運動會看狀況，不要給自己太大壓力，像是最近很喜歡瑜珈，微微出汗感覺很舒服，她強調女生的體態很重要，維持體態就能穿漂亮衣服，衣服風格她也不會因年齡而設限，穿得漂亮、開心最重要。

#不排斥醫美

她分享在螢光幕前工作，維持良好狀態也是一種敬業，近來嘗試了鳳凰電波，療程後幾乎沒有恢復期，朋友見到她都大讚她的臉在發光，肌膚整體光澤度提升，也隨著時間越來越膨潤，她強調她就是喜歡這樣「好像變美了，但又看不出來做了什麼」，這才是最高境界。

關鍵字：

陳美鳳, 逆齡, 抗老, 秘訣

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