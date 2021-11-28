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奧斯塔羅12星座一周運勢1129-1205　水瓶正財運旺、天蠍壓力爆表

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▲星座 。（圖／奧斯提供）

20211129-1205奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！對於現況感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多。

TOP2：天秤座愛情運最旺！對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，為你介紹了更多的生意。

本周需注意星座

1.牡羊座事業運需要留意：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深。

2.雙子座愛情運需要留意：雙方下周存在不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.射手座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，投資理財或是目前的金錢支出，都要在支出前審慎思考唷。

牡羊座

整體運勢★★
牡羊朋友則顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心。

愛情運勢★★
揮霍狀況同時也存在在情感裡頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞。

事業運勢★★
付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深。

金錢運勢★★
莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，要多避免不必要的開銷。

金牛座

整體運勢★★
金牛朋友稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全。

愛情運勢★★★
彼此關係停了下來，對於情感中的熱情些微的消退，因此有強烈被動的暗示存在都在等對方主動，奧斯建議下周面對愛情可以在主動一些。

事業運勢★★
學事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★
情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免一時的衝動而花大錢。

雙子座

整體運勢★★
雙子朋友需多加注意手邊的事情都在下周受到許多阻礙，部分事情都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。

愛情運勢★★
雙方下周存在的不小爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業運勢★★
學事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下周顯得明顯，要多適時的排解自我壓力可別累出病來。

金錢運勢★★
正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議有投資動作，再多觀望一陣子比較好。

巨蟹座

整體運勢★★
巨蟹朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶豫不定，無法做下決定且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感。

愛情運勢★★
雙方在下周將產生些許的衝突，導致雙方在面對情感時，升起了休息的念頭，要多加留意另一半的狀況也盡量避免自己的情緒影響到另一半。

事業運勢★★
學事業方面產生許多問題。而自己也無法有效的掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方，導致局面發展不佳。

金錢運勢★★★
正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的較不建議。

獅子座

整體運勢★★★★
平衡安穩的元素將充斥獅子朋友下周的生活裡頭，過往的努力也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

愛情運勢★★★★
雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議要多留意另一半的需求，下周另一半將會是挺需要你。

事業運勢★★★★★
學事業方面對於現況也都感到知足，較安於現況的發展，值得提醒若是自有事業的朋友，下周營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意。

金錢運勢★★★
正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下周要多加注意可別太過投入，影響自己的經濟狀況。

處女座

整體運勢★★★
許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓處女朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感。

愛情運勢★★
雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題下周將重蹈覆測，奧斯建議若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決。

事業運勢★★★
學事業方面計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情在下周正要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來都穩定的事情在下周開始動盪起來。

金錢運勢★★
正偏財運一般，不太有進財的機會，投資理財方面建議守成就好。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤朋友過往忙碌的習慣，在下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態。

愛情運勢★★★★
雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐。

事業運勢★★★★
學事業方面積極的想突破現況，原因來自對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面更多注意，別將自己逼得太緊。

金錢運勢★★★★
正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資。

天蠍座

整體運勢★★★
天蠍朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得較難負荷，因為下周對於事情掌握度的渴望度提升不少，多少有點逼近臨界點要注意。

愛情運勢★★★
與另一半的相處將產生點爭吵，只是特別的是下周的爭吵，自己多會將責任攬在身上，導致面對情感時壓力大了起來。

事業運勢★★★
學事業方面將責任攬在自我身上的狀況就更加明顯，可能出現份內工作早已做好，但看到同事忙不過來就主動接手來做，讓自己較為勞累。

金錢運勢★★★
正偏財運都不是太理想，若有聚會或聚餐要懂得選擇出席，以免月底經濟壓力大上許多。

射手座

整體運勢★★★
射手朋友則顯得積極許多，開始不再過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖容易受到規範感覺不悅，但還是會遷就現況。

愛情運勢★★★
雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但在下周兩人顯得不再拘泥於過去，開始較不受到過去影響。

事業運勢★★★
學事業方面，下周的積極也將讓自己做起事來得心應手，懂得找出工作上的錯誤或盲點並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期。

金錢運勢★★
正偏財運皆不佳，投資理財或是目前的金錢支出，都要在支出前審慎思考。

摩羯座

整體運勢★★
摩羯朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易往另一半心裡面去。

事業運勢★★★
對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，如何守財會是你下周金錢運勢的學習課題。

水瓶座

整體運勢★★★★★
水瓶朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過。

愛情運勢★★★★
雙方關係在下周能夠更進一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

事業運勢★★★
學事業方面將會是個非常順利的一周，長久的努力在下周有望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。

金錢運勢★★★★
正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，為你介紹了更多的生意。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯建議下周要控制一下自己的情緒或脾氣，避免脾氣或情緒影響他人。

愛情運勢★★★
感情世界裡的情緒化會顯得更加明顯且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起口角。

事業運勢★★★
學事業方面，下周會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性競爭。

金錢運勢★★★
偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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