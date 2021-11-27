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潤娥披白紗仙氣逼人！51歲金惠秀祭出「人間胸器」打趴全場女星

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記者王則絲／外電報導

南韓「第42屆青龍電影獎」於26日晚間登場，現場一線大咖雲集，場面相當盛大，其中潤娥選穿一襲純白露肩禮服亮相紅毯，在一眾多以深色造型為主的女星裡顯得仙氣滿點；而同樣來角逐影后的51歲資深女星金惠秀，則是以「爆乳禮服」作為戰袍對尬，凍齡狀態令人驚艷，好身材更被譽為「人間胸器」，讓在場年輕女星們都要甘拜下風。

潤娥以《奇蹟：給總統的一封信》入圍本屆青龍獎最佳女主角，頒獎典禮紅毯上穿著小眾紐約婚紗品牌Danielle Frankel的禮服亮相，平口細肩設計讓潤娥的一字鎖骨與直角肩盡顯，邊緣的透紗成為仙氣溢出的亮點，她搭配的是CHAUMET的珠寶以及JIMMY CHOO的繞踝高跟鞋，優雅、高級姿態簡直美翻天，在許多選穿深色造型的女星之中，顯得特別出眾。

今年51歲的金惠秀，最著名作品應是在《信號》中的演出，喜愛看韓劇的觀眾對她一定不陌生，她以《我死去的那天》角逐本屆青龍獎影后，並再度與柳演錫攜手擔任典禮主持人。

▲青龍獎 潤娥、金惠秀。（圖／翻攝自IG）

▲青龍獎 潤娥、金惠秀。（圖／翻攝自IG）

▲金惠秀紅毯造型碾壓全場。（圖／翻攝自iMBC、IG）

當晚，金惠秀一現身紅毯便成為全場焦點，她選穿Alex Perry的深灰色禮服、佩戴PIAGET珠寶，低胸U領讓她的傲人上圍更顯豐滿，貼身剪裁亦勾勒出姣好的S曲線，絕佳的狀態令人完全看不出來她已經51歲，驚人的好身材讓現場其他年輕女星們都要甘拜下風，成為本屆青龍獎紅毯最大亮點。

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關鍵字：

潤娥, 金惠秀, 青龍獎, 紅毯, 影后, 最佳女主角

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