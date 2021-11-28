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G-SHOCK「大泥王」變輕盈了　防泥防塵、照樣強悍

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▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MUDMASTER GWG-2000系列GWG-2000-1A3泥人錶，23,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO G-SHOCK被粉絲暱稱為「大泥王」的Master of G系列的MUDMASTER GWG-1000泥人錶升級了！進化版的GWG-2000系列首次採用在不鏽鋼錶圈外，加上紋理獨一無二的鍛造碳纖維錶圈，錶殼也選用輕量耐用的碳纖維強化樹脂製成，整體較前一代厚度減少1.9mm，重量減少16g，且具防泥與防塵結構，適合走入山林戶外佩戴。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲山型者Wilder主理人Marc戴G-SHOCK MUDMASTER GWG-2000系列泥人錶走入山林。

G-SHOCK輕量化的MUDMASTER系列GWG-2000泥人錶不僅輕盈，還搭載全新開發的防泥按鈕，結合不鏽鋼套筒與內部矽膠緩衝材料，不僅吸收震動且提高密封度，確保優異防塵性能；錶帶採用重型機械上常見的防滑橡膠的紋理設計，共有灰色、軍綠色與沙色3種選擇。功能則可掌握方向、高度、氣壓和溫度數值，並加入-10°C抗低溫設計與太陽能電力，可接收世界六局電波標準時間訊號校正時間，以及防水200米，且為方便在戶外活動判讀各種資訊，特別以大型數字時標搭配寬大的箭形指針。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MUDMASTER GWG-2000 MUDMASTER系列泥人錶共有3色，各23,000元。

同為日系品牌的CITIZEN，也針對海、陸、空運動推出Promaster系列，新款CB5034-91W光動腕錶呈現最流行的森林綠色面盤，與休閒穿搭絕配，功能則具五局電波接收、24城市時間、萬年曆、計時碼錶、鬧鈴等功能。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN Promaster系列CB5034-91W腕錶，26,800元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

►G-SHOCK聯名東奧衝浪銀牌帥哥　穿梭巨浪英姿錶上秀

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關鍵字：

G-SHOCK, CITIZEN

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