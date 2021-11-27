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金馬・紅毯／龍劭華女兒的玫瑰胸針有洋蔥　他戴過奪金鐘視帝

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▲▼金馬陳璇 。（圖／攝影記者）

▲陳璇代替入圍最男配角獎項的父親龍劭華出席金馬獎，別上他奪金鐘視帝曾搭配的伯爵玫瑰胸針。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

女明星登上金馬紅毯所搭配的珠寶，通常只為整體造型增添亮點，但今晚已故藝人龍劭華的女兒陳璇步上金馬紅毯所別的伯爵（PIAGET）Rose玫瑰鑲鑽胸針卻藏洋蔥，原來龍劭華前年以《菜頭梗的滋味》奪下金鐘視帝，便是別上同款胸針，她今代父出征金馬獎，指著胸針說：「上次爸爸帶我來，這次我帶著他來。」

▲▼金馬陳璇 。（圖／攝影記者）

▲龍劭華前年以《菜頭梗的滋味》奪下金鐘視帝，當時佩戴伯爵Piaget玫瑰胸針。

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲陳璇佩戴伯爵Rose系列18K白金鑲鑽胸針，520,000元。（圖／伯爵提供）

龍劭華今年9月驟逝，享壽68歲，讓演藝圈與戲迷深感不捨，本屆金馬獎他以《角頭─浪流連》入圍最佳男配角獎，今晚由女兒陳璇代他出席，穿黑色Vivienne Westwood斜肩洋裝，肩帶下方別上前年他奪下金鐘視帝時所佩戴的同款伯爵玫瑰鑽石胸針，向他致敬。

▲▼金馬陳璇 。（圖／攝影記者）

▲▼ PIAGET 。（圖／公關照）

▲鄭人碩（上）別上寶格麗MONETE系列頂級玫瑰金鑽石、珍珠母貝與古幣胸針，6,420,000元。（圖／記者記者林敬旻攝）

與陳璇連袂走上紅毯的鄭人碩，也巧妙搭配胸針亮相，他選擇寶格麗（BVLGARI）MONETE系列頂級玫瑰金鑽石、珍珠母貝與古幣胸針，原來它是項鍊的鍊墜，中心鑲嵌1枚西元214年羅馬共和國時期的古羅馬銀幣，可拆下做兩用。

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關鍵字：

金馬獎, 金馬58紅毯, 金馬58, 第58屆金馬獎, 2021金馬獎, 龍劭華, 陳璇, 鄭人碩

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